Artúr-napok

2 órája

Kozsó elszabadul Szerencsen: „Széttépjük a színpadot, és bezabáljuk a csajokat!”

Aki azt hitte, hogy már mindent látott a hazai fesztiválokon, az tévedett. Kozsó és az Ámokfutók olyat hoznak a Szerencsi Artúr Napok színpadára, amit még soha, sehol nem láthatott a közönség!

Kozsó elszabadul Szerencsen: „Széttépjük a színpadot, és bezabáljuk a csajokat!”

Valami régi és valami új vár arra, aki ellátogat Szerencsre

Forrás: Facebook/Ámokfutók hivatalos oldal

Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei fesztiválját, ami idén augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. Az elmúlt évben rekord számú, mintegy ötvenezer látogató bulizott együtt a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon. A hangulat garantált, hiszen óriási színpadok, interaktív kivetítők, az ország legismertebb előadói, és egy külföldi világsztár gondoskodnak róla, hogy egyetlen perc se teljen unalmasan. Meglepetésekből pedig idén sincs hiány!

Hatalmas showra készül az Ámokfutók a Szerencsi Artúr Napokon.
Kozsó és az Ámokfutók valami nagyon újjal érkeznek a Szerencsi Artúr Napokra
Forrás: Facebook/Ámokfutók hivatalos oldal

A Szerencsi Artúr Napokon debütál az Ámokfutók élő show!

Augusztus 23-án, szombaton éjfél után nem sokkal az Ámokfutók élő show először debütál közönség előtt. Kozsó producer, zeneszerző, énekes, több tucat sláger és megszámlálhatatlan teltház után most újra nagyot durrant. 

A szerencsi koncerten pedig debütál a „brutál rock dal”, ahol az Ámokfutók keményebb oldala, az Amokrock full bandám veszi át a terepet. Ez egy brutál rock dal, zúzós, kíméletlen rap és giga koncert! Széttépjük a színpadot és bezabáljuk a csajokat! Ez itt a Ti helyetek! Érints meg, kövessetek a YouTube-on, és találkozunk Szerencsen! 

– üzente Kozsó az Ámokfutók hivatalos  Facebook-oldalán.

Már pénteken elkezdődik az őrület

Szerencsen pénteken robban a gigafesztivál, egyből egy világsztárral. Hogy ki ő és mikor lép színpadra? Olvassa el a boon.hu-n.

A fesztivál részletes, napokra bontott programját is megtalálja portálunkon.

Ingyenes programok a várban

Ha kevésnek találja a sztárokat, vagy bensőségesebb fesztiválélményre vágyik, az Artúr Napok arra is kínál programot. Idén először a szerencsi Rákóczi-várban háromnapos, ingyenes Családi Élményhétvége várja a látogatókat. Az élményhétvége részletes programját alábbi cikkünkben olvashatja.

