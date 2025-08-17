augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Szenzáció

1 órája

Világsztár érkezik Szerencsre!

#világsztár#Cascad#Szerencsi Artúr Napok Fesztivál#koncert

Everytime We Touch élőben? Igen! Világsztár érkezik Borsodba. Az eurodance koronázatlan királynője, a több millió eladott lemezzel büszkélkedő Cascada élőben lép színpadra a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon.

Boon.hu
Cascada érkezik a csokifővárosba augusztus 22-én, pénteken

Forrás: Facebook/Cascada

Készülhetünk a nyár legnagyobb bulijára augusztus 22 és 24. között. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál egyik csúcspontja augusztus 22-én, pénteken éjfél után nem sokkal a világ egyik legismertebb dance-pop formációja, a német Cascada. Az Everytime We Touch, Evacuate the Dancefloor és Miracle dalokkal világhírt szerzett csapat most Borsodban pörgeti fel a közönséget.

Cascada lesz a péntek éjszaka sztárja a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon.
Világsztár lép fel a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon!
Forrás: Facebook/Cascada

A Szerencsi Artúr Napok szintet lépett

A szerencsi fesztivál már az elmúlt öt évben is a legnagyobb hazai sztárokat hozta el évről évre, tavaly rekordszámú, 50 ezer látogatónak. Az Artúr Napok 2025-ben szintet lépett, a legnagyobb magyar sztárok mellett világsztárt is villantanak.

A Bonnban alakult Cascada eddig több mint 30 millió lemezt adott el világszerte, és a 21. század egyik legsikeresebb német zenei exportjának számít. A frontnő, Natalie Horler energikus színpadi jelenlétével és brit gyökereivel azonnal magával ragadja a közönséget. A formáció 2024-ben új albummal, a Studio 24-gyel tért vissza, amely a legendás Studio 54 diszkóhangulatát idézi meg modern köntösben.

Meglepetés Szerencsen?

A közelmúltban a német bulvársajtó is felkapta a zenekart. Natalie Horler megerősítette, hogy új dalokon dolgozik, és ígéri, nem marad titokban, mire készülnek. Ez azt jelenti, hogy a szerencsi koncerten akár meglepetés is érheti a rajongókat. A fesztiválon nem csak a világsztár fellépése miatt érdemes ott lenni. 

A változatos zenei programok, gasztronómiai élmények mellett a szerencsi Rákóczi-várban három napos, ingyenesen látogatható Családi Élményhétvége várja a látogatókat.

A részletes programokért kövesd a boon.hu-t!

 

