Világsztár érkezik Szerencsre!
Everytime We Touch élőben? Igen! Világsztár érkezik Borsodba. Az eurodance koronázatlan királynője, a több millió eladott lemezzel büszkélkedő Cascada élőben lép színpadra a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon.
Cascada érkezik a csokifővárosba augusztus 22-én, pénteken
Készülhetünk a nyár legnagyobb bulijára augusztus 22 és 24. között. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál egyik csúcspontja augusztus 22-én, pénteken éjfél után nem sokkal a világ egyik legismertebb dance-pop formációja, a német Cascada. Az Everytime We Touch, Evacuate the Dancefloor és Miracle dalokkal világhírt szerzett csapat most Borsodban pörgeti fel a közönséget.
A Szerencsi Artúr Napok szintet lépett
A szerencsi fesztivál már az elmúlt öt évben is a legnagyobb hazai sztárokat hozta el évről évre, tavaly rekordszámú, 50 ezer látogatónak. Az Artúr Napok 2025-ben szintet lépett, a legnagyobb magyar sztárok mellett világsztárt is villantanak.
A Bonnban alakult Cascada eddig több mint 30 millió lemezt adott el világszerte, és a 21. század egyik legsikeresebb német zenei exportjának számít. A frontnő, Natalie Horler energikus színpadi jelenlétével és brit gyökereivel azonnal magával ragadja a közönséget. A formáció 2024-ben új albummal, a Studio 24-gyel tért vissza, amely a legendás Studio 54 diszkóhangulatát idézi meg modern köntösben.
Meglepetés Szerencsen?
A közelmúltban a német bulvársajtó is felkapta a zenekart. Natalie Horler megerősítette, hogy új dalokon dolgozik, és ígéri, nem marad titokban, mire készülnek. Ez azt jelenti, hogy a szerencsi koncerten akár meglepetés is érheti a rajongókat. A fesztiválon nem csak a világsztár fellépése miatt érdemes ott lenni.
A változatos zenei programok, gasztronómiai élmények mellett a szerencsi Rákóczi-várban három napos, ingyenesen látogatható Családi Élményhétvége várja a látogatókat.
