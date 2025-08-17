Világsztár érkezik Szerencsre!

Meglepetés Szerencsen?

A közelmúltban a német bulvársajtó is felkapta a zenekart. Natalie Horler megerősítette, hogy új dalokon dolgozik, és ígéri, nem marad titokban, mire készülnek. Ez azt jelenti, hogy a szerencsi koncerten akár meglepetés is érheti a rajongókat. A fesztiválon nem csak a világsztár fellépése miatt érdemes ott lenni.

A változatos zenei programok, gasztronómiai élmények mellett a szerencsi Rákóczi-várban három napos, ingyenesen látogatható Családi Élményhétvége várja a látogatókat.