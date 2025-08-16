augusztus 16., szombat

Hűha!

2 órája

Elképesztő fotón a Rubint-lányok!

Címkék#Rubint Rella#Schóbert Lara#Rubint Réka#Instagram#fotósorozat

Ilyen fotót még biztos nem látott! Egy képen, három fürdőruhás Rubint bombázó.

Boon.hu

Nem akármilyen címlapfotóval rukkolt ki a Story Magazin. Létezik-e a Rubint-csodagén címmel készítettek exkluzív fotósorozatot Rubint Réka, Rubint Rella és Schóbert Lara szereplésével. Bizony nem akármilyen fotók születtek, mint az kiderül Réka Instagram bejegyzéséből is, amelyben videókon is csodálhatjuk azokat a bizonyos géneket.

rubint
Schóbert Lara, Rubint Réka és Rubint Lara a fotókon
Forrás: Facebook/Rubint Réka

Extra csinos Rubinték

„Köszönjük a sok-sok pozitív kommentet amit a Story magazin címlapfotójára és a magazinban szereplő képekre kaptunk! Valóban csodás anyag született és ezek még a retus mentesek fotók! Na erre vagyok a legbüszkébb. Köszönjük a fantasztikus stáb munkáját, akik nélkül semmi sem lenne olyan, mint amilyen lett!” - írta Réka a bejegyzésében a fotók mellé.

 

 

