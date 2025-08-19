19 perce
Ezért kapott állami kitüntetést Rubint Réka – fotókkal, videóval
A nő, akit egy ország ismer, akit tinédzserként Kazincbarcikán meg akartak buktatni testnevelésből, ma Magyarország egyik legmagasabb állami elismerésében részesült. Rubint Réka a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át.
Rubint Réka pályafutása hatalmas mérföldkőhöz érkezett: több évtizedes közösségépítő munkája és egészséges életmódra ösztönző programjai elismeréseként az államalapítás ünnepe, augusztus 20. alkalmából Magyarország egyik legmagasabb állami kitüntetését, a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át.
A honvédelmi miniszter adta át Rubint Réka állami kitüntetését
Ma délután Állami Kitüntetést kaptam a munkásságomért, a több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért
– írta közösségi oldalán a fitneszlady. Az elismerést Magyarország Köztársasági Elnöke adományozta számára, amelyet ünnepélyes keretek között Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adott át.
Megaláztatástól a csúcsig
A kitüntetés kapcsán felidézett egy megrázó, megalázó fiatalkori élményt.
32 évvel ezelőtt Kazincbarcikán a testnevelő tanárom azt mondta, hogy egy genetikai selejt vagyok és meg akart buktatni testnevelésből.
A kijelentés akkor darabokra törte a 15 éves lányt.
Akkor a lelkem darabjaira tört, de a jász vérem arra ösztönzött, hogy bebizonyítsam az ellenkezőjét annak, amit a tanárnő mondott. Azóta a bizonyítási kényszerből szenvedély lett, és ez a szenvedély lett a munkám és az életem…
Rubint Réka arra buzdította követőit, hogy soha ne adják fel álmaikat.
Épp ezért, soha ne engedjétek, hogy bárki az álmaitok útjába álljon ❤️ Mert a csoda ott van bennetek!” „Hála és köszönet van a szívemben, és bízom benne, hogy mindazt, amiben hiszek, még nagyon-nagyon sokáig tudom veletek együtt csinálni.
– zárta bejegyzését az immár állami kitüntetéssel rendelkező Rubint Réka.
Hasonló cikkekért kövesse a boon.hu-t!
Megmutatta Csézy, mit kapott a házassági évfordulóra – fotó a cikkben!