Ezért kapott állami kitüntetést Rubint Réka – fotókkal, videóval

A nő, akit egy ország ismer, akit tinédzserként Kazincbarcikán meg akartak buktatni testnevelésből, ma Magyarország egyik legmagasabb állami elismerésében részesült. Rubint Réka a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át.

Boon.hu

Rubint Réka pályafutása hatalmas mérföldkőhöz érkezett: több évtizedes közösségépítő munkája és egészséges életmódra ösztönző programjai elismeréseként az államalapítás ünnepe, augusztus 20. alkalmából Magyarország egyik legmagasabb állami kitüntetését, a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át. 

Állami kitüntetést kapott Rubint Réka.
Rubint Réka az egyik legmagasabb állami kitüntetést vehette át
Forrás: Facebook/Rubint Réka

A honvédelmi miniszter adta át Rubint Réka állami kitüntetését

Ma délután Állami Kitüntetést kaptam a munkásságomért, a több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért

 – írta közösségi oldalán a fitneszlady. Az elismerést Magyarország Köztársasági Elnöke adományozta számára, amelyet ünnepélyes keretek között Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adott át.

Egykor megalázták, ma a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át
Forrás: Facebook/Rubint Réka

Megaláztatástól a csúcsig

A kitüntetés kapcsán felidézett egy megrázó, megalázó fiatalkori élményt. 

32 évvel ezelőtt Kazincbarcikán a testnevelő tanárom azt mondta, hogy egy genetikai selejt vagyok és meg akart buktatni testnevelésből.

A kijelentés akkor darabokra törte a 15 éves lányt. 

Akkor a lelkem darabjaira tört, de a jász vérem arra ösztönzött, hogy bebizonyítsam az ellenkezőjét annak, amit a tanárnő mondott. Azóta a bizonyítási kényszerből szenvedély lett, és ez a szenvedély lett a munkám és az életem…

Rubint Réka arra buzdította követőit, hogy soha ne adják fel álmaikat.

Épp ezért, soha ne engedjétek, hogy bárki az álmaitok útjába álljon ❤️ Mert a csoda ott van bennetek!” „Hála és köszönet van a szívemben, és bízom benne, hogy mindazt, amiben hiszek, még nagyon-nagyon sokáig tudom veletek együtt csinálni.

 – zárta bejegyzését az immár állami kitüntetéssel rendelkező Rubint Réka.

