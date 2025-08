Nem fogod elhinni, mennyit hízott Rubint Réka az all inclusive mellett! (videó)

Rubint Réka szerint sokan azt gondolják, hogy egy all inclusive szállodában csak hízni lehet, ezért megmutatta, hogy ez mennyire nem így van. Rá is állt a mérlegre a szállodai kikapcsolódás első és utolsó napján, és meglepő módon bizony nem volt különbség a két mérés eredménye között.

Rubint Réka videóját érdemes megnézni

Forrás: Instagram/Rubint Réka

Mint az Instagramra felöltött videóban elárulja, nincs ebben semmi titok, minden nap egy hatvan perces edzéssel indította a napot reggeli helyett. De a videóban azt is megmutatta, hogy a különböző étkezésekre milyen ételeket választott, és javaslatokat is tett, hogy mit érdemes reggelizni, vagy éppen vacsorázni egy all inclusive nyaralás során, hogy formában maradjunk.