Helyi bulvár, celeb

2 órája

Úgy osztják Pumacsajt, mintha nem lenne holnap, áll a bál a borsodi TikTok-sztár botrányos fellépése miatt – videókkal

Egyre nagyobb vihart kavart a magyar zenei életben a TikTok-jelenség, miután egyre több önjelölt előadó próbál szerencsét a közösségi platformon. A botrány középpontjába most a Pumacsaj néven ismert borsodi tiktokker került, aki egy rendezvényen profi zenészek helyett lépett színpadra.

Boon.hu

Itt az új Varga Irén? A tiktokkert, Pumacsajt "fellépése" után az interneten leginkább gúny tárgyává tették, de a szervezők közül néhányan máris újabb fellépési lehetőséget kínálnak számára. Ez a furcsa helyzet több előadó szerint jól példázza, hogy a minőségi előadás helyett egyre inkább a gyorsan fogyasztható tartalom válik mérvadóvá, aminek hosszú távon a közízlés látja kárát. Új botrány a láthatáron?

A borsodi tiktokker, Pumacsaj.
A borsodi tiktokker, Pumacsaj körül forrnak az indulatok
Forrás: Facebook/Pumacsaj 

Nem Pumacsaj, a TikTok-jelenség a célpont

Az elsők között Jolly szólalt meg az ügyben. Az énekes kemény szavakkal kritizálta a jelenséget, amely szerinte már a színpadokra is betört.

A TikTokon tomboló silányság mára bekúszott a színpadokra. A szervezők döntéseikkel nemcsak veszélyeztetik, hanem részben már meg is ölték a zenész szakmát. Ha hagyjuk, trenddé válik, és oly mértékben rombolja a közízlést, hogy később szinte lehetetlen lesz helyrehozni az okozott károkat

 – fogalmazott a Ripostnak.

Pumacsaj támadásba lendült

A kritikákra Pumacsaj sem maradt adós. Mélyen a szívére vette az őt és az általa képviselt irányzatot ért bírálatokat, és támadó üzemmódba kapcsolt. Egy jazz-zongoristával is szóváltásba keveredett, aki egy videóban komoly veszélyekre figyelmeztetett a trend kapcsán. 

@alex_thepianist_official #pumacsaj#fyp#nekedbelegyen#pusztuljonforyouba ♬ Last Hope - Steve Ralph

Persze a jazz-zenészt Pumacsaj nem hagyta válasz nélkül.

@pumacsaj

♬ eredeti hang - Pumacsaj ❤️OFFICIAL🎤🎶🎧🙏

Mocskos dolog ömlik az emberekre

A vitához később az X-faktor győztese, Oláh Gergő is csatlakozott.

Mocskos dolog ömlik az emberekre a mostani dalokból... Csak a szexről, a drogról és hasonlókról szólnak

 – fakadt ki az énekes.
 

