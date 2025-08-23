augusztus 23., szombat

Ölelés

3 órája

Polgár Tünde: „Olyan, mint az igazi szerelem és nem vár érte semmit”

Címkék#tölgy#kirándulás#Polgár Árpád#Polgár Tünde

Különleges érzésekkel telítődött aktuális kirándulásán a miskolci származású híresség. Polgár Tünde gyönyörű szavakkal jellemezte a találkozást.

Boon.hu
Polgár Tünde: „Olyan, mint az igazi szerelem és nem vár érte semmit”

A kastélykert csodákat rejt Pusztazámoron: Polgár Tünde elalélt

Forrás: Facebook/ Polgár Tünde

Polgár Árpád és felesége Pusztazámoron járt és az Öreg Tölgy Kastély kertjében valami olyan szépségre bukkantak, amit mellett Polgár Tünde nem mehetett el szó nélkül. Mint ahogy azt már követői megszokhatták tőle, nem a láblógató milliárdosok életét éli, nagyon is fontosak számára a társadalmi ügyek, problémák. Mostani bejegyzését akármelyik természetvédő, vagy klímaaktivista megirigyelhetné. A kirándulás emlékezetesre sikerült.

Öreg tölgy ágai között ül Polgár Tünde
Polgár Tünde költői gondolatokat fogalmazott meg az öreg tölgy ölén Forrás: Facebook/Polgár Tünde

Polgár Tünde engedte, hogy átölelje a természet

– Az öreg tölgy bölcsességét nem hallod, nem látod-érzed. Ez a fa, mint körülötte a természet, évről évre elveszti mindenét, majd tavasszal újrakezdi és friss, üde rügyeket, ágakat, leveleket hoz. Ez a fa több emberöltőn át szemléli, ahogy mi, emberek elfordulunk a természettől, felaprítjuk, mérgezzük a társait. Az öreg tölgy pedig csak csendben figyel. Felszippantja a káros anyagokat, és oxigént termel nekünk. Átölel akkor is, amikor nem is érzed. A jelenlétével. Az árnyékával a hőségben. És nem vár érte semmit. Olyan, mint az igaz szerelem. Mélyen gyökerezik, tartós, és új ágakat hajt évről évre és nem vár el cserébe semmit – fogalmazott bejegyzésében a híresség.

Mi tagadás, a fotókat elnézve elgondolkodtató, hogy mennyire szükségünk van a minket körbevevő természetre, és mégis, gyakran megfeledkezünk erről, és világszinten pusztítjuk azt.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség a boon.hu portálon.

 

