Pál Dénes kislánya szinte hihetetlen dolgot tesz, pedig még csak most kezdi az iskolát!

Pál Dénes 2013-ban nyerte meg a The Voice című énekversenyt, azóta pedig láthattuk többek között A Dalban, a Sztárban Sztárban és A Nagy Duettben is. A miskolci születésű énekes ma már nemcsak a színpadon arat sikereket. Kétgyermekes édesapaként büszkén mesélte, hogy nagyobbik lánya most kezdi az első osztályt, méghozzá nem is akármilyen tudással!

Repülnek az évek: Pál Dénes nagyobbik lánya, Panna Róza iskolába megy

Forrás: Facebook/Pál Dénes

Pál Dénes lánya már történeteket ír

Az énekes a Borsnak elárulta, hogy a nagyobbik lánya, Panna Róza már az iskola előtt is meglepően ügyesen bánik a betűkkel és számokkal.

Semmit sem erőltettünk, de nagyon érdeklődött a betűk és számok iránt. Nagybetűkkel gyakorlatilag mindent le tud írni, írt már történetet és kívánságlistát is, ráadásul szinte hibátlan helyesírással. A számokkal is jól áll, tízes-húszas nagyságrendben összeadni is tud!

A tanszervásárlás minden szülőnek nagy falat

A tanszervásárlás sem volt egyszerű menet, hiszen kiderült, hogy a kislány már most tudja, mi trendi, és mi nem.

A rajzfilmek és meseszereplők egyre kevésbé érdeklik, viszont a csajos holmik jöhetnek, csak ne rózsaszínben! Inkább a kék és a lila dominál. Most jöttem rá, mennyit lehet ácsorogni a radírok és faragók előtt, hogy megtaláljuk a tökéleteset.

Panna Róza iskolakezdése mellett más izgalmak is várnak a családra, a sztár kisebbik lánya ugyanis a bölcsit kezdi, így az új tanév az egész család számára igazi mérföldkő lesz. Mindeközben készül az énekes legújabb dala is, amiből mutatott egy kis részletet rajongóinak.