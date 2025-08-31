1 órája
Pál Dénes kislánya szinte hihetetlen dolgot tesz, pedig még csak most kezdi az iskolát!
Az énekes életében új fejezet kezdődik. Pál Dénes nagyobbik lánya az iskolát, a kisebb a bölcsődét kezdi. Nagylánya pedig olyan dolgot produkál, amire kevesen számítanának egy elsős gyerektől.
Pál Dénes 2013-ban nyerte meg a The Voice című énekversenyt, azóta pedig láthattuk többek között A Dalban, a Sztárban Sztárban és A Nagy Duettben is. A miskolci születésű énekes ma már nemcsak a színpadon arat sikereket. Kétgyermekes édesapaként büszkén mesélte, hogy nagyobbik lánya most kezdi az első osztályt, méghozzá nem is akármilyen tudással!
Pál Dénes lánya már történeteket ír
Az énekes a Borsnak elárulta, hogy a nagyobbik lánya, Panna Róza már az iskola előtt is meglepően ügyesen bánik a betűkkel és számokkal.
Semmit sem erőltettünk, de nagyon érdeklődött a betűk és számok iránt. Nagybetűkkel gyakorlatilag mindent le tud írni, írt már történetet és kívánságlistát is, ráadásul szinte hibátlan helyesírással. A számokkal is jól áll, tízes-húszas nagyságrendben összeadni is tud!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A tanszervásárlás minden szülőnek nagy falat
A tanszervásárlás sem volt egyszerű menet, hiszen kiderült, hogy a kislány már most tudja, mi trendi, és mi nem.
A rajzfilmek és meseszereplők egyre kevésbé érdeklik, viszont a csajos holmik jöhetnek, csak ne rózsaszínben! Inkább a kék és a lila dominál. Most jöttem rá, mennyit lehet ácsorogni a radírok és faragók előtt, hogy megtaláljuk a tökéleteset.
Panna Róza iskolakezdése mellett más izgalmak is várnak a családra, a sztár kisebbik lánya ugyanis a bölcsit kezdi, így az új tanév az egész család számára igazi mérföldkő lesz. Mindeközben készül az énekes legújabb dala is, amiből mutatott egy kis részletet rajongóinak.
Ha tetszett a cikk, szemezgessen a boon.hu további celebhíreiből!
Megmutatta Csézy, mit kapott a házassági évfordulóra – fotó a cikkben!
Ezért kapott állami kitüntetést Rubint Réka – fotókkal, videóval
„51 éve viszem Miskolc nevét” – beszélgetés Pataky Attilával - videóval