Nótár Mary Halmajon és Kishután is nagy sikert aratott

Nótár Mary-nek a zene már egész kiskora óta végigöleli az életét. Így 2002-ben, amikor megismerte a nagyközönség, már nem volt ismeretlen számára a színpad, bátran vágott bele a nagybetűs hazai zenei világba. Büszke arra, hogy a saját szerzeményeivel vált ismerté és vele éneklik a dalait. Életcélja, hogy amit megálmodott magának, azt valóra is váltsa.

Nótár Mary koncert Halmajon

Forrás: Facebook