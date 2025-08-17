41 perce
Nótár Mary Halmajon és Kishután is nagy sikert aratott
A nyári fesztiválszezonból senki nem maradhat ki. Nótár Mary többek között, legutóbb Halmajon és Kishután is megörvendeztette a rajongóit.
Nótár Mary-nek a zene már egész kiskora óta végigöleli az életét. Így 2002-ben, amikor megismerte a nagyközönség, már nem volt ismeretlen számára a színpad, bátran vágott bele a nagybetűs hazai zenei világba. Büszke arra, hogy a saját szerzeményeivel vált ismerté és vele éneklik a dalait. Életcélja, hogy amit megálmodott magának, azt valóra is váltsa.
Nótár Mary sikerkoncertek vidéken
Hivatalos közösségi oldalán tette közzé nagy köszönettel a közönsége felé a képeket, amiken látszik, hogy mekkora rajongással fordultak felé a koncertre érkezők. Halmajon és Kishután is tömegek tomboltak zenéjére, amit boldogan meg is örökített a színpadról.
