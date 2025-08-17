augusztus 17., vasárnap

Nótár Mary Halmajon és Kishután is nagy sikert aratott

A nyári fesztiválszezonból senki nem maradhat ki. Nótár Mary többek között, legutóbb Halmajon és Kishután is megörvendeztette a rajongóit.

Boon.hu

Nótár Mary-nek a zene már egész kiskora óta végigöleli az életét. Így 2002-ben, amikor megismerte a nagyközönség, már nem volt ismeretlen számára a színpad, bátran vágott bele a nagybetűs hazai zenei világba. Büszke arra, hogy a saját szerzeményeivel vált ismerté és vele éneklik a dalait. Életcélja, hogy amit megálmodott magának, azt valóra is váltsa.

Nótár Mary ismét nagy sikert aratott
Nótár Mary koncert Halmajon
Forrás:  Facebook

Nótár Mary sikerkoncertek vidéken

Hivatalos közösségi oldalán tette közzé nagy köszönettel a közönsége felé a képeket, amiken látszik, hogy mekkora rajongással fordultak felé a koncertre érkezők. Halmajon és Kishután is tömegek tomboltak zenéjére, amit boldogan meg is örökített a színpadról.

 

