Nézze, milyen gyönyörű volt Nótár Mary az esküvőn!

Ha nyár, akkor lagziszezon, és ahol zene, ott gyakran Nótár Mary neve is felbukkan. Az ország egyik legnépszerűbb mulatós-énekesnője szinte minden héten fellép legalább egy esküvőn, ahol utánozhatatlan hangulatot varázsol. Az ifjú pároknak gyakran ő maga a nászajándék, hiszen mindenki tudja, ahol Mary megjelenik, ott garantált a felejthetetlen élmény. Előfordult, hogy egy hétvégén a koncertek mellett duplán is ő volt a meglepetés az ifjú párok nagy napján.

Nótár Mary a hévégi esküvőn, ahol szokás szerint felejthetetlen élményt adott minden résztvevőnek

Forrás: Facebook/Nótár Mary

Nótár Mary a színpad mellett az esküvők sztárja is

Ahogy az esküvői szezonban szinte minden hétvégén, az elmúlt szombaton is egy gyönyörű esküvőn vett részt, ahol a menyasszonyi ruha ugyan nem az ő vállára került, de megjelenésével és előadásával felejthetetlenné tette a lagzit az ifjú párnak és a násznépnek egyaránt. Az eseményről készült fotókat most is megosztotta hivatalos közösségi oldalán.

Hamarosan az ő fejét is bekötik?

Nótár Mary magánéletéről annyi tudható, hogy 10 éve él boldog párkapcsolatban és nyitott arra, hogy egyszer talán oltár elé állnak a párjával. Az viszont egyelőre nyitott kérdés, mikor és milyen formában. Cikkünk végén megnézheti az énekesnő legújabb videóklipjét is.