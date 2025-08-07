Ne lepődjön meg, ha összefut Koltai Róberttel Miskolc utcáin!

Koltai Róbert lesz a főszereplője a produkciónak, amelyhez az alkotó, Balla Riana Emma új statisztákat keres. A művész maga osztotta meg a hírt követőivel a film forgatásáról, ahol a következőt írta: – Az elmúlt időszakban látszólag kevesebb aktivitást mutattam, melynek oka a háttérben zajló folyamatos munka volt. Óriási örömmel és büszkén osztom meg veletek, hogy elkészült legújabb kisjátékfilmem, a "Sorsszimfónia" című alkotás forgatókönyve. A „miskolci csodalány”-ként is becézett Balla Riana Emma stábja hamarosan megkezdi a forgatást.

Miskolci helyszíneken forgat hamarosan Koltai Róbert Forrás: Fidelio

A fiatal alkotó hangot adott annak is, hogy hatalmas megtiszteltetés számára, hogy Koltai Róbert, A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett művész, Érdemes Művész örömmel fogadta el felkérését a film egyik főszerepére. A közelmúltban meg is tartották az olvasópróbát a film másik főszereplőjével, Hoffmann Ferenccel együtt.

A miskolci csodalány

Balla Riana Emma közelről sem átlagos fiatal, hiszen a nemzetközi filmdíjas színésznő ideje nagy része a filmforgatásokról, forgatókönyvírásról, díjakról és utazásról szól. Legújabb filmprojektjéhez már a statiszta válogatás is zajlik, így többeknek is alkalma és lehetősége lesz Koltaival együtt dolgozni a közelgő miskolci forgatáson.

A statiszta munka iránt érdeklődők számára az alábbi közleményt tette közzé a stáb:

"A Népkerti Vigadó egy kiemelt jelentőségű forgatási helyszín, ahol színpadi jelenetet forgatnak 2025.08.28-án, 15 órától. Ehhez várják a közönséget megjelenítő olyan háttérművészeket, statisztákat (18-50 év között), akik szeretnének betekintést nyerni a filmkészítés világába, referenciát szerezni, illetve nem utolsó sorban olyan sztárokkal szerepelni közös filmben, mint Koltai Róbert, A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, A Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett Művész, Érdemes Művész, vagy a számos nemzetközi filmdíjjal kitüntetett Balla Riana Emma."

Jelentkezni 1 darab arcközeli fényképpel lehet a [email protected] e-mail címen."

