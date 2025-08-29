augusztus 29., péntek

1 órája

A Kispál és a Borz Miskolcon etetett - fotók és videó

Csütörtök este igazi időutazás várta a közönséget a Csengey-kertben. Közel húsz év után újra Miskolcon lépett fel a Kispál és a Borz.

A Kispál és a Borz Miskolcon etetett - fotók és videó

A Kispál és a Borz hozta a rájuk jellemző különleges, egyszerre nosztalgikus és felszabadító hangulatot, amely teljesen megtöltötte Miskolc legújabb koncerthelyszínét, a Csengey-kertet.

Kispál és a Borz koncert volt Miskolcon.
A Kispál és a Borz közel két évtized után lépett fel Miskolcon
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Majdnem húsz év után tértek vissza Miskolcra

A zenekar legutóbb közel két évtizede járt Miskolcon, így a csütörtöki koncert igazi ünnep volt a rajongóknak. A Csengey-kertet zsúfolásig megtöltő közönség minden sort Lovasival együtt énekelt.

Kispál és a Borz koncert a Csengey-kertben

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Újjászületés és új lendület

A Kispál és a Borz 2022-ben jelentette be újjáalakulását, 2023-ban pedig a Beszorult mondat című albummal tért vissza. Az elmúlt két évben országos és nyugat-európai turnék, valamint egy hatalmas, házibuli hangulatú arénakoncert az MVM Dome-ban bizonyította, hogy a zenekar generációkon átívelő ereje mit sem kopott.

A teljes életmű színpadon

A miskolci koncert a Etetés 2025 turné része volt, amelyben a zenekar teljes pályafutásából válogat. A közönségkedvencek mellett olyan ritkán játszott dalok és különleges feldolgozások is felcsendültek, amelyek csak erre a turnéra készültek. A koncert igazi zenei csemege volt azoknak, akik régóta várták a zenekart, és azoknak is, akik most először élhették át a Kispál-élményt élőben.

A Csengey-kert Miskolcon tökéletes koncerthelyszínnek bizonyult, az elmúlt hetekben a Parno Graszt és az Edda Művek után most a Kispál és a Borz töltötte meg.

 

