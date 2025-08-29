A Kispál és a Borz Miskolcon etetett - fotók és videó

Újjászületés és új lendület

A Kispál és a Borz 2022-ben jelentette be újjáalakulását, 2023-ban pedig a Beszorult mondat című albummal tért vissza. Az elmúlt két évben országos és nyugat-európai turnék, valamint egy hatalmas, házibuli hangulatú arénakoncert az MVM Dome-ban bizonyította, hogy a zenekar generációkon átívelő ereje mit sem kopott.

A teljes életmű színpadon

A miskolci koncert a Etetés 2025 turné része volt, amelyben a zenekar teljes pályafutásából válogat. A közönségkedvencek mellett olyan ritkán játszott dalok és különleges feldolgozások is felcsendültek, amelyek csak erre a turnéra készültek. A koncert igazi zenei csemege volt azoknak, akik régóta várták a zenekart, és azoknak is, akik most először élhették át a Kispál-élményt élőben.