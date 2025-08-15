3 órája
Egy igazi popdíva érkezik Lillafüredre!
Már nem kell sokat várni és bárki láthatja, hallhatja őt. Nagy események vannak készülőben a Lillafüredi Palotaszállóban.
A szakma krémjei vendégeskednek a Lillafüredi Palotaszállóban
Forrás: Hotel Palota
Október első hétvégéjén ismét felragyog a reflektorok fénye. Október 3–4-én a Lillafüredi Palotaszálló ad otthont nagyszabású rendezvénynek. A II. Lillafüredi Fashion & Beauty Show a régió egyik legmeghatározóbb divat- és életmód eseményévé vált. A kétnapos eseményre érkezik Zséda is, egy igazi popdíva, aki megkerülhetetlen szereplője a hazai zenei élet színes palettájának.
A rendezvény megálmodója és főszervezője, Bokor Éva, a Flow & Business Hungary Ügynökség és a Flow Models Hungary Miskolci Modellügynökség alapítója.
A Lillafüredi Palotaszálló falai között több híresség is jelen lesz a programon
A pénteki nyitónapon a lélek és szépség kerül a középpontba, Dr. Kriston Renáta kerekasztal-beszélgetésével, humorral és színházi improvizációkkal. Szombaton délelőtt, Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és Soma Mamagésa inspiráló előadásai várják a közönséget, majd 16 órától következik a hétvége csúcspontja: az exkluzív fashion show, amely a kifutóra hozza:
- Demeter Richárd, Magyarország legelismertebb divattervezője
- Zsédenyi Adrienn – Zséda, a hazai popdíva
- Kocsis Beáta legújabb kollekciója
- Eliza Bliss elektromos mélyhegedű művész
- Flow Models Hungary modelljei
- Jancsó Dóra, Miskolc ikonikus színésznője
- Dányi Róbert, miskolci énekes, első saját dalával
- Magyar Gréta, a Hangok Varázsa Díj idei nyertese
- Happy Day Esküvői Ruhaszalon és VIP Men Elegance Öltönyszalon Manzetti kollekció
A látványvilágot táncprodukciók, fényjáték és élő zene teszi felejthetetlenné, a szálloda lobbyjában pedig prémium beauty & lifestyle kiállítók, valamint válogatott gasztronómiai élmények várják a látogatókat.
Bokor Éva főszervező így mesélt a rendezvényről:
Számomra ez az esemény nem csupán a divatról szól, hanem Miskolc jó hírnevéről, értékeink bemutatásáról és arról, hogy városunk méltó helyet kapjon a divatbemutatók országos térképén. Célom, hogy vendégeink olyan élménnyel távozzanak, amely nemcsak emlékezetes marad, hanem vissza is hívja őket jövőre – hogy újra átélhessék Miskolc varázsát, felfedezhessék kincseinket, és megérezzék az itt élők vendégszeretetét. Büszkeséggel tölt el, hogy idén már Debrecenből, Vásárosnaményból és Szolnokról is érkeznek vendégek, sőt, vannak, akik kifejezetten az esemény miatt foglaltak szállást a Hotel Palota Lillafüred szállodában.
Két nap, amikor a divat, a lélek és a szépség egyesül
A rendezvényhez kapcsolódóan 2025 nyarán modellcasting-sorozat indult Miskolcon és a vármegyében, hogy helyi tehetségek is bemutatkozhassanak a nagyközönség előtt, mint amatőr modellek. Az akkori kifutón versenyző modellek közül vannak, akik az azóta megalakult Flow Models Hungary Miskolci Modellügynökség tagjaivá váltak, és idén újra a reflektorfénybe lépnek: ők mutatják be Kocsis Beáta divattervező és a Miskolci Happy Day Esküvői Ruhaszalon legújabb kollekcióját.
Újabb válogatást tartanak, most Miskolctapolcán
Ezt a hagyományt idén is folytatják – újra elindult a Flow Models Hungary amatőr modellcasting . A következő válogatás 2025. augusztus 24-én, 14:00–17:00 között lesz, melynek exkluzív helyszínét az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő biztosítja Miskolctapolcán. A casting nemcsak válogatás, hanem inspiráló élmény is, ahol szintén Miskolc tehetséges énekese, Dányi Róbert is énekel, aki az országos tehetségkutató műsor, a Megasztár döntőse is volt, miközben régiónk és városunk leendő modelljei pedig egy lépéssel közelebb kerülhetnek álmaik megvalósításához.
Jegyek és információ: https://www.flowandbusiness.hu/rendezvenyek/masodik-lillafuredi-fashion-beauty-show-2025/
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.