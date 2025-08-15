Egy igazi popdíva érkezik Lillafüredre!

Október első hétvégéjén ismét felragyog a reflektorok fénye. Október 3–4-én a Lillafüredi Palotaszálló ad otthont nagyszabású rendezvénynek. A II. Lillafüredi Fashion & Beauty Show a régió egyik legmeghatározóbb divat- és életmód eseményévé vált. A kétnapos eseményre érkezik Zséda is, egy igazi popdíva, aki megkerülhetetlen szereplője a hazai zenei élet színes palettájának.

A Lillafüredi Palotaszálló igai nagyágyúkat fogad hamarosan Fotó: Peter Buki / Forrás: Hotel Palota

A rendezvény megálmodója és főszervezője, Bokor Éva, a Flow & Business Hungary Ügynökség és a Flow Models Hungary Miskolci Modellügynökség alapítója.

A Lillafüredi Palotaszálló falai között több híresség is jelen lesz a programon

A pénteki nyitónapon a lélek és szépség kerül a középpontba, Dr. Kriston Renáta kerekasztal-beszélgetésével, humorral és színházi improvizációkkal. Szombaton délelőtt, Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus és Soma Mamagésa inspiráló előadásai várják a közönséget, majd 16 órától következik a hétvége csúcspontja: az exkluzív fashion show, amely a kifutóra hozza:

Demeter Richárd, Magyarország legelismertebb divattervezője

Zsédenyi Adrienn – Zséda, a hazai popdíva

Kocsis Beáta legújabb kollekciója

Eliza Bliss elektromos mélyhegedű művész

Flow Models Hungary modelljei

Jancsó Dóra, Miskolc ikonikus színésznője

Dányi Róbert, miskolci énekes, első saját dalával

Magyar Gréta, a Hangok Varázsa Díj idei nyertese

Happy Day Esküvői Ruhaszalon és VIP Men Elegance Öltönyszalon Manzetti kollekció

A látványvilágot táncprodukciók, fényjáték és élő zene teszi felejthetetlenné, a szálloda lobbyjában pedig prémium beauty & lifestyle kiállítók, valamint válogatott gasztronómiai élmények várják a látogatókat.

Bokor Éva főszervező így mesélt a rendezvényről:

Számomra ez az esemény nem csupán a divatról szól, hanem Miskolc jó hírnevéről, értékeink bemutatásáról és arról, hogy városunk méltó helyet kapjon a divatbemutatók országos térképén. Célom, hogy vendégeink olyan élménnyel távozzanak, amely nemcsak emlékezetes marad, hanem vissza is hívja őket jövőre – hogy újra átélhessék Miskolc varázsát, felfedezhessék kincseinket, és megérezzék az itt élők vendégszeretetét. Büszkeséggel tölt el, hogy idén már Debrecenből, Vásárosnaményból és Szolnokról is érkeznek vendégek, sőt, vannak, akik kifejezetten az esemény miatt foglaltak szállást a Hotel Palota Lillafüred szállodában.

Két nap, amikor a divat, a lélek és a szépség egyesül

A rendezvényhez kapcsolódóan 2025 nyarán modellcasting-sorozat indult Miskolcon és a vármegyében, hogy helyi tehetségek is bemutatkozhassanak a nagyközönség előtt, mint amatőr modellek. Az akkori kifutón versenyző modellek közül vannak, akik az azóta megalakult Flow Models Hungary Miskolci Modellügynökség tagjaivá váltak, és idén újra a reflektorfénybe lépnek: ők mutatják be Kocsis Beáta divattervező és a Miskolci Happy Day Esküvői Ruhaszalon legújabb kollekcióját.