Exkluzív fotók egy miskolci filmforgatásról!

Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, Balla Rianna Emma maga osztotta meg a hírt követőivel a film forgatásáról, melyet nemcsak alkotóként, hanem egyik főszereplőként is jegyez, olyan ikonikus színésszel, mint Koltai Róbert. Igen, az a Koltai Róbert, aki hosszú évek óta varázsolja el a közönséget, és aki idén a CineFest Életműdíját kapja.

Forogtak a kamerák a Miskolci Vigadó Étteremben. Az ikonikus hely lesz Balla Rianna Emma új kisjátékfilmjének - melyben Koltai Róbert az egyik főszereplő - egyik fő helyszíne.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Megtiszteltetés Koltai Róberttel forgatni

Az elmúlt időszakban látszólag kevesebb aktivitást mutattam, melynek oka a háttérben zajló folyamatos munka volt. Óriási örömmel és büszkén osztom meg veletek, hogy elkészült legújabb kisjátékfilmem, a Sorsszimfónia című alkotás forgatókönyve

– írta közösségi oldalán a színésznő. Végül a Sorsszimfónia munkacímből a Könnyű szárnyakat adjatok cím lett a végleges. A miskolci csodalányként is ismert nemzetközi filmdíjas színésznő a Miskolci Szemelvények blogon hangot adott annak is, hogy hatalmas megtiszteltetés számára, hogy Koltai Róbert, A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett művész, Érdemes Művész örömmel fogadta el felkérését a film egyik főszerepére. A közelmúltban meg is tartották az olvasópróbát a film másik főszereplőjével, Hoffmann Ferenccel együtt.