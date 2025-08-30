augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

27°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

3 órája

Exkluzív fotók egy miskolci filmforgatásról!

Címkék#Koltai Róbert#Könnyű szárnyakat adjatok#film ötlet

Filmet forgattak Miskolc egyik ikonikus helyszínén, a Vigadóban. Koltai Róbert lesz az egyik főszereplője a produkciónak, melynek alkotója és főszereplője is a miskolci Balla Riana Emma.

Gárdonyi Edina
Exkluzív fotók egy miskolci filmforgatásról!

A Hotel Aurora - Miskolctapolca - ban is forgatott Balla Rianna Emma

Forrás: Facebook/Balla Rianna Emma

Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, Balla Rianna Emma maga osztotta meg a hírt követőivel a film forgatásáról, melyet nemcsak alkotóként, hanem egyik főszereplőként is jegyez, olyan ikonikus színésszel, mint Koltai Róbert. Igen, az a Koltai Róbert, aki hosszú évek óta varázsolja el a közönséget, és aki idén a CineFest Életműdíját kapja.

Koltai Róbert az egyik főszereplője a Népkerti Vigadóban is forgatott filmnek.
Forogtak a kamerák a Miskolci Vigadó Étteremben. Az ikonikus hely lesz Balla Rianna Emma új kisjátékfilmjének - melyben Koltai Róbert az egyik főszereplő -  egyik fő helyszíne.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Megtiszteltetés Koltai Róberttel forgatni

Az elmúlt időszakban látszólag kevesebb aktivitást mutattam, melynek oka a háttérben zajló folyamatos munka volt. Óriási örömmel és büszkén osztom meg veletek, hogy elkészült legújabb kisjátékfilmem, a Sorsszimfónia című alkotás forgatókönyve 

– írta közösségi oldalán a színésznő. Végül a Sorsszimfónia munkacímből a Könnyű szárnyakat adjatok cím lett a végleges. A miskolci csodalányként is ismert nemzetközi filmdíjas színésznő a Miskolci Szemelvények blogon hangot adott annak is, hogy hatalmas megtiszteltetés számára, hogy Koltai Róbert, A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett művész, Érdemes Művész örömmel fogadta el felkérését a film egyik főszerepére. A közelmúltban meg is tartották az olvasópróbát a film másik főszereplőjével, Hoffmann Ferenccel együtt.

Filmforgatás a Vigadóban

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Miskolci szereplők a filmben

A Népkerti Vigadó egy kiemelt jelentőségű forgatási helyszín, ahol színpadi jelenetet forgatnak. Ehhez statisztákat is kerestek Miskolcon. A hetek pedig elrepültek, a napokban Miskolc több helyszínén is feltűnt a stáb. Ahogyan arról a filmszínésznő a közösségi oldalán is beszámolt, a filmforgatás helyszínei között van a Népkerti Vigadó Étterem mellett a Hotel Aurora – Miskolctapolca, A LEVES és Burger, a Miskolc Selyemréti Római Katolikus Plébánia és a Gárdonyi Géza Művelődési ház.

Innen jött a film ötlete

A Sorsszimfónia munkacímmel induló kisjátékfilm végleges forgatókönyvének ötlete két évvel ezelőtt született, mikor egy filmfesztivál keretein belül két hetem volt kigondolni, leforgatni és összevágni egy ötperces kisfilmet. Ennek címe a Parallel, melyben az én és Maria Callas pályafutásának korai időszaka között vontunk párhuzamot

 – olvasható a világhírű színésznő beszámolója filmről a Miskolci Szemelvények blogon. 

Az is zenés, inspiráló film, akárcsak a Könnyű szárnyakat adjatok lesz, de a közeli pályázati határidő miatt kevés volt a rendelkezésre álló forgatási idő, illetve a felszerelés hiánya, helyszín hiánya miatt nem tudott a történet kibontakozni. Ám rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, és sokan javasolták, hogy egy hosszabb terjedelmű filmet is alkothatnánk ebben a témában.

Izgatottan várjuk tehát a kisjátékfilmet aminek nemcsak alkotója, színésze, hanem helyszínei is miskolciak!

Ha pedig film, hamarosan itt a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, az erről szóló hírekért is kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu