Exkluzív fotók egy miskolci filmforgatásról!
Filmet forgattak Miskolc egyik ikonikus helyszínén, a Vigadóban. Koltai Róbert lesz az egyik főszereplője a produkciónak, melynek alkotója és főszereplője is a miskolci Balla Riana Emma.
A Hotel Aurora - Miskolctapolca - ban is forgatott Balla Rianna Emma
Forrás: Facebook/Balla Rianna Emma
Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, Balla Rianna Emma maga osztotta meg a hírt követőivel a film forgatásáról, melyet nemcsak alkotóként, hanem egyik főszereplőként is jegyez, olyan ikonikus színésszel, mint Koltai Róbert. Igen, az a Koltai Róbert, aki hosszú évek óta varázsolja el a közönséget, és aki idén a CineFest Életműdíját kapja.
Megtiszteltetés Koltai Róberttel forgatni
Az elmúlt időszakban látszólag kevesebb aktivitást mutattam, melynek oka a háttérben zajló folyamatos munka volt. Óriási örömmel és büszkén osztom meg veletek, hogy elkészült legújabb kisjátékfilmem, a Sorsszimfónia című alkotás forgatókönyve
– írta közösségi oldalán a színésznő. Végül a Sorsszimfónia munkacímből a Könnyű szárnyakat adjatok cím lett a végleges. A miskolci csodalányként is ismert nemzetközi filmdíjas színésznő a Miskolci Szemelvények blogon hangot adott annak is, hogy hatalmas megtiszteltetés számára, hogy Koltai Róbert, A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett művész, Érdemes Művész örömmel fogadta el felkérését a film egyik főszerepére. A közelmúltban meg is tartották az olvasópróbát a film másik főszereplőjével, Hoffmann Ferenccel együtt.
Filmforgatás a VigadóbanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Miskolci szereplők a filmben
A Népkerti Vigadó egy kiemelt jelentőségű forgatási helyszín, ahol színpadi jelenetet forgatnak. Ehhez statisztákat is kerestek Miskolcon. A hetek pedig elrepültek, a napokban Miskolc több helyszínén is feltűnt a stáb. Ahogyan arról a filmszínésznő a közösségi oldalán is beszámolt, a filmforgatás helyszínei között van a Népkerti Vigadó Étterem mellett a Hotel Aurora – Miskolctapolca, A LEVES és Burger, a Miskolc Selyemréti Római Katolikus Plébánia és a Gárdonyi Géza Művelődési ház.
Ne lepődjön meg, ha összefut Koltai Róberttel Miskolc utcáin!
Innen jött a film ötlete
A Sorsszimfónia munkacímmel induló kisjátékfilm végleges forgatókönyvének ötlete két évvel ezelőtt született, mikor egy filmfesztivál keretein belül két hetem volt kigondolni, leforgatni és összevágni egy ötperces kisfilmet. Ennek címe a Parallel, melyben az én és Maria Callas pályafutásának korai időszaka között vontunk párhuzamot
– olvasható a világhírű színésznő beszámolója filmről a Miskolci Szemelvények blogon.
Az is zenés, inspiráló film, akárcsak a Könnyű szárnyakat adjatok lesz, de a közeli pályázati határidő miatt kevés volt a rendelkezésre álló forgatási idő, illetve a felszerelés hiánya, helyszín hiánya miatt nem tudott a történet kibontakozni. Ám rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, és sokan javasolták, hogy egy hosszabb terjedelmű filmet is alkothatnánk ebben a témában.
Izgatottan várjuk tehát a kisjátékfilmet aminek nemcsak alkotója, színésze, hanem helyszínei is miskolciak!
Ha pedig film, hamarosan itt a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, az erről szóló hírekért is kövesse a boon.hu-t!
