Szép Kiss feleség – Kiss Ádám végre megmutatta párját (fotóval)
Eddig sosem láthattuk, de most egy Instagram posztban mutatta meg nekünk. Kiss Ádám, a népszerű humorista feleségével posztolt
Augusztus 20-án tette ki a népszerű humorista, Kiss Ádám a képet a közösségi médiába feleségével, akit eddig még sosem láthattunk. A cím szerint tíz éve házasok pedig, így a rajongók minden bizonnyal örültek a bizalomnak.
Kiss Ádám és felesége
Ma 10 éve feleségem ez a szép jány
– írja a nagydumás humorista.
A kommentek közt is gratulációjukat fejezték ki a rajongók Colombónak és Colombónének a piros betűs ünnepen:
Végre... Ne rejtegesd a gyönyörű feleségedet!! Csodaszép! Sok boldogságot kívánok Nektek életek végéig!!
- írják
