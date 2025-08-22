augusztus 22., péntek

Szép Kiss feleség – Kiss Ádám végre megmutatta párját (fotóval)

Eddig sosem láthattuk, de most egy Instagram posztban mutatta meg nekünk. Kiss Ádám, a népszerű humorista feleségével posztolt

Boon.hu

Augusztus 20-án tette ki a népszerű humorista, Kiss Ádám a képet a közösségi médiába feleségével, akit eddig még sosem láthattunk. A cím szerint tíz éve házasok pedig, így a rajongók minden bizonnyal örültek a bizalomnak.

Kiss Ádám és felesége.
Végre megmutatta feleségét Kiss Ádám
Forrás:  Instagram

 

Kiss Ádám és felesége

Ma 10 éve feleségem ez a szép jány

 – írja a nagydumás humorista.

A kommentek közt is gratulációjukat fejezték ki a rajongók Colombónak és Colombónének a piros betűs ünnepen:

Végre... Ne rejtegesd a gyönyörű feleségedet!! Csodaszép! Sok boldogságot kívánok Nektek életek végéig!!

 - írják

 

