„Fiatal voltam és kellett a pénz” – vallja az énekes, akiről döbbenetes fotó került elő
Nem mindennapi fotó bukkant fel egy budapesti futáros csoportban. Egy igazi vagány motoros szállította a kaját, méghozzá egy hatalmas chopperen, amelyre futárdoboz volt erősítve. A látvány már önmagában filmbe illő, de a sztori még ennél is különlegesebb.
Mint kiderült, nem akárkiről van szó. Az ismert borsodi énekes, Juhász Marci – a Nomád egykori frontembere – a koncertezés mellett egy időben futárként is dolgozott. „Fiatal voltam és kellett a pénz” – írta a fotó mellé. A különlegességet tovább fokozza, hogy a motor, amivel dolgozott, a nagymamája áldásával, megszentelve gurul az utakon. Ennek a sztoriját elolvashatja a boon.hu-n!
Az ismert énekes két koncert között megszentelt motorral futárkodik!
Dalpremier Juhász Marci módra
Juhász Marci azóta is járja az országot akusztikus koncertjeivel, és zenekarával is rendszeresen színpadra lép. Az énekesnek egyébként a napokban volt dalpremiere. A Süllyedő hajó című – egyik legelső – dala négy év után szólalt meg új köntösben, most először zenekari verzióban.
Ennek a számnak nagyon sokat köszönhetek, ezért ott a helye a készülő első Juhász Marci Band-albumon
– írta közösségi oldalán.
