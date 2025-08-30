„Fiatal voltam és kellett a pénz” – vallja az énekes, akiről döbbenetes fotó került elő

Mint kiderült, nem akárkiről van szó. Az ismert borsodi énekes, Juhász Marci – a Nomád egykori frontembere – a koncertezés mellett egy időben futárként is dolgozott. „Fiatal voltam és kellett a pénz” – írta a fotó mellé. A különlegességet tovább fokozza, hogy a motor, amivel dolgozott, a nagymamája áldásával, megszentelve gurul az utakon. Ennek a sztoriját elolvashatja a boon.hu-n!

Nem mindennapi látvány Juhász Marci ételfutárként

Forrás: Facebook/Juhász Marci