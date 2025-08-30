augusztus 30., szombat

Döbbenet!

1 órája

„Fiatal voltam és kellett a pénz” – vallja az énekes, akiről döbbenetes fotó került elő

Címkék#ételfutár#koncert#frontember#Juhász Marci

Nem mindennapi fotó bukkant fel egy budapesti futáros csoportban. Egy igazi vagány motoros szállította a kaját, méghozzá egy hatalmas chopperen, amelyre futárdoboz volt erősítve. A látvány már önmagában filmbe illő, de a sztori még ennél is különlegesebb.

Boon.hu

Mint kiderült, nem akárkiről van szó. Az ismert borsodi énekes, Juhász Marci – a Nomád egykori frontembere – a koncertezés mellett egy időben futárként is dolgozott. „Fiatal voltam és kellett a pénz” – írta a fotó mellé. A különlegességet tovább fokozza, hogy a motor, amivel dolgozott, a nagymamája áldásával, megszentelve gurul az utakon. Ennek a sztoriját elolvashatja a boon.hu-n!

Juhász Marci ételfutárként a motoron.
Nem mindennapi látvány Juhász Marci ételfutárként
Forrás: Facebook/Juhász Marci

Dalpremier Juhász Marci módra

Juhász Marci azóta is járja az országot akusztikus koncertjeivel, és zenekarával is rendszeresen színpadra lép. Az énekesnek egyébként a napokban volt dalpremiere. A Süllyedő hajó című – egyik legelső – dala négy év után szólalt meg új köntösben, most először zenekari verzióban.

Ennek a számnak nagyon sokat köszönhetek, ezért ott a helye a készülő első Juhász Marci Band-albumon

 – írta közösségi oldalán.

További hasonló hírekért kövesse a boon.hu-t!

 

