Bútort akartak eladni a Hooligansnek koncert után

Nem mindennapi történtet osztott meg a szerencsi gyökerű Hooligans zenekar a közösségi oldalán. Egy nem kis félreértés vezetett oda, hogy egy rajongó bútort akart nekik eladni. Íme a sztori!

A Hooligans fergeteges koncertet adott, ami után jött egy kis meglepetés.

Forrás: Facebook/Hooligans

Akkor ki is a Hooligans dobosa?

„Általában szeretünk röhögni – a hétvégén megint akadt rá okunk.

A koncert után, indulás előtt odalépett egy srác Endihez. A kezében egy kinyomtatott fotó egy kopottas bútorról.

– A dobosotokkal szeretnék beszélni… tudjátok, aki a Kincskeresőkben van!

– Endi: Az nem én vagyok, hanem Fejes Tomi… a Tankcsapdából.

– Ja, már hazament?

Na, itt feladtuk.” – írták a fiúk a közösségi oldalukon.

