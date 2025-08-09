augusztus 9., szombat

Félreértés

9 perce

Bútort akartak eladni a Hooligansnek koncert után

Meglepő élményben volt része a zenekarnak. Kisebb félreértés vezetett a problémához, amit nem tudtak a Hooligans tagjai eloszlatni...

Boon.hu
Bútort akartak eladni a Hooligansnek koncert után

Forrás: Facebook/Hooligans

Nem mindennapi történtet osztott meg a szerencsi gyökerű Hooligans zenekar a közösségi oldalán. Egy nem kis félreértés vezetett oda, hogy egy rajongó bútort akart nekik eladni. Íme a sztori!

hooligans
A Hooligans fergeteges koncertet adott, ami után jött egy kis meglepetés.
Forrás: Facebook/Hooligans

Akkor ki is a Hooligans dobosa? 

„Általában szeretünk röhögni – a hétvégén megint akadt rá okunk.

A koncert után, indulás előtt odalépett egy srác Endihez. A kezében egy kinyomtatott fotó egy kopottas bútorról.

– A dobosotokkal szeretnék beszélni… tudjátok, aki a Kincskeresőkben van!

– Endi: Az nem én vagyok, hanem Fejes Tomi… a Tankcsapdából.

– Ja, már hazament?

Na, itt feladtuk.” – írták a fiúk a közösségi oldalukon.

