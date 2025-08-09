2 órája
Bútort akartak eladni a Hooligansnek koncert után
Meglepő élményben volt része a zenekarnak. Kisebb félreértés vezetett a problémához, amit nem tudtak a Hooligans tagjai eloszlatni...
Forrás: Facebook/Hooligans
Nem mindennapi történtet osztott meg a szerencsi gyökerű Hooligans zenekar a közösségi oldalán. Egy nem kis félreértés vezetett oda, hogy egy rajongó bútort akart nekik eladni. Íme a sztori!
Akkor ki is a Hooligans dobosa?
„Általában szeretünk röhögni – a hétvégén megint akadt rá okunk.
A koncert után, indulás előtt odalépett egy srác Endihez. A kezében egy kinyomtatott fotó egy kopottas bútorról.
– A dobosotokkal szeretnék beszélni… tudjátok, aki a Kincskeresőkben van!
– Endi: Az nem én vagyok, hanem Fejes Tomi… a Tankcsapdából.
– Ja, már hazament?
Na, itt feladtuk.” – írták a fiúk a közösségi oldalukon.
Még több hír a boon.hu oldalán:
Marics Peti nem tűrhette, hogy exe elvigye a showt – ő is Borsodba jön!
Ne lepődjön meg, ha összefut Koltai Róberttel Miskolc utcáin!