Így ünnepelte a politikus a huligánokat!

Vasárnap este véget ért a térség egyik legnagyobb zenei fesztiválja. A Szerencsi Artúr Napok idén is több tízezer embert vonzott a városba. A zárónap egyik nagy durranása volt a Szerencsről indult Hooligans.

Évről évre hatalmas buli a Hooligans szerencsi koncertje

Fotó: Vajda János

A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál utolsó napjának egyik nagy durranása a Hooligans koncertje volt. A banda ugyanis Szerencsről indult, és minden évben szinte kötelező jelleggel visszatérnek a szülővárosukba. 

A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál egyik sztárja volt a Hooligans.
Koncz Zsófia is köszöntötte a Hooliganst a Szerencsi Artúr Napok záró napján.
Fotó: Vajda János

A Hooliganst Koncz Zsófia is köszöntötte

A koncert közben azonban nem csak a zene miatt volt forró a hangulat. A színpadon feltűnt Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár és a térség országgyűlési képviselője is, aki a közönség előtt köszöntötte a zenekart. Elmondta, hogy a fellépők imádják a szerencsi közönséget.

Ez nektek köszönhető! Imádjuk a Hooliganst!

 – mondta, mire a tömeg ovációban tört ki. A banda frontembere, Csipa – vagyis Ördög Tibor – sem maradt adós a válasszal.

Zsófikám, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, már nem is tudom, hányadik éve… Remélem, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, még sokáig fáraszthatjuk a közönséget itt Szerencsen. 

Koncz Zsófia pedig azonnal biztosította erről a rajongókat és a zenekart.

 

Hooligans a Szerencsi Artúr Napokon

Fotók: Vajda János

Ez biztos, mert Szerencsen nincs fesztivál Hooligans nélkül! Jövőre lesztek harminc évesek – nagyon büszkék vagyunk rátok, nagyon szeretünk benneteket!

A szavakat hatalmas taps és üdvrivalgás követte. A Hooligans jövőre ünnepli 30. születésnapját, így garantált, hogy a következő Szerencsi Artúr Napokon is hatalmas buli várja a rajongókat.

 

