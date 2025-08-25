2 órája
Így ünnepelte a politikus a huligánokat!
Vasárnap este véget ért a térség egyik legnagyobb zenei fesztiválja. A Szerencsi Artúr Napok idén is több tízezer embert vonzott a városba. A zárónap egyik nagy durranása volt a Szerencsről indult Hooligans.
Évről évre hatalmas buli a Hooligans szerencsi koncertje
Fotó: Vajda János
A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál utolsó napjának egyik nagy durranása a Hooligans koncertje volt. A banda ugyanis Szerencsről indult, és minden évben szinte kötelező jelleggel visszatérnek a szülővárosukba.
A Hooliganst Koncz Zsófia is köszöntötte
A koncert közben azonban nem csak a zene miatt volt forró a hangulat. A színpadon feltűnt Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár és a térség országgyűlési képviselője is, aki a közönség előtt köszöntötte a zenekart. Elmondta, hogy a fellépők imádják a szerencsi közönséget.
Ez nektek köszönhető! Imádjuk a Hooliganst!
– mondta, mire a tömeg ovációban tört ki. A banda frontembere, Csipa – vagyis Ördög Tibor – sem maradt adós a válasszal.
Zsófikám, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, már nem is tudom, hányadik éve… Remélem, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, még sokáig fáraszthatjuk a közönséget itt Szerencsen.
Koncz Zsófia pedig azonnal biztosította erről a rajongókat és a zenekart.
Hooligans a Szerencsi Artúr NapokonFotók: Vajda János
Ez biztos, mert Szerencsen nincs fesztivál Hooligans nélkül! Jövőre lesztek harminc évesek – nagyon büszkék vagyunk rátok, nagyon szeretünk benneteket!
A szavakat hatalmas taps és üdvrivalgás követte. A Hooligans jövőre ünnepli 30. születésnapját, így garantált, hogy a következő Szerencsi Artúr Napokon is hatalmas buli várja a rajongókat.
