Így ünnepelte a politikus a huligánokat!

A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál utolsó napjának egyik nagy durranása a Hooligans koncertje volt. A banda ugyanis Szerencsről indult, és minden évben szinte kötelező jelleggel visszatérnek a szülővárosukba.

Koncz Zsófia is köszöntötte a Hooliganst a Szerencsi Artúr Napok záró napján.

Fotó: Vajda János

A Hooliganst Koncz Zsófia is köszöntötte

A koncert közben azonban nem csak a zene miatt volt forró a hangulat. A színpadon feltűnt Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár és a térség országgyűlési képviselője is, aki a közönség előtt köszöntötte a zenekart. Elmondta, hogy a fellépők imádják a szerencsi közönséget.

Ez nektek köszönhető! Imádjuk a Hooliganst!

– mondta, mire a tömeg ovációban tört ki. A banda frontembere, Csipa – vagyis Ördög Tibor – sem maradt adós a válasszal.

Zsófikám, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, már nem is tudom, hányadik éve… Remélem, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, még sokáig fáraszthatjuk a közönséget itt Szerencsen.

Koncz Zsófia pedig azonnal biztosította erről a rajongókat és a zenekart.