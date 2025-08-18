Az Edda újra és újra a rock fővárosává teszi Miskolcot! - fotókkal, videóval

Egy éven belül – a 2024 decemberi koncert után – másodszor adott fergeteges koncertet az Edda Művek Miskolcon, a belváros szívében. A népszerű Csengey-kertben zengett a rock közel három órán keresztül. Újra bebizonyították, hogy az Edda dalai és az Edda-érzés valóban generációkon átívelő, hiszen – ahogy minden koncerten – most is az óvodásoktól a nagyszülőkig minden korosztály együtt énekelte a dalokat.

Pataky Attila és az Edda megtöltötte a Csengey-kertet

A Edda musical csillagai is a színpadra léptek

Miskolcra nem érkezhetünk meglepetés nélkül

– mondta Pataky Attila a koncerten, és így történt most is, hiszen a fergeteges sikerű EDDA musical – A Kör főszereplői is színpadra léptek. Nagy Szilárd és Ragány Misa, Pataky Gergő és a fantasztikus tánckar egy része az Eddával együtt zúgták a Mi vagyunk a rock című slágert már a koncert elején, amire felrobbant a Csengey-kert! Később Réthy Zsazsa, sőt Szilárd és Zsazsa kisfia – aki a musicalben a "Kisfiú" – is csatlakozott a csapathoz egy-egy dal erejéig.