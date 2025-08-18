2 órája
Az Edda újra és újra a rock fővárosává teszi Miskolcot! - fotókkal, videóval
Teltházas koncert volt a Csengey-kertben. Augusztus 17-én a legendás Pataky Attila és zenekara – akik több mint 50 éve írják a magyar rock történelmét – újra Miskolcra hozták az igazi, hamisítatlan Edda-élményt, amit semmihez sem lehet hasonlítani!
Egy éven belül – a 2024 decemberi koncert után – másodszor adott fergeteges koncertet az Edda Művek Miskolcon, a belváros szívében. A népszerű Csengey-kertben zengett a rock közel három órán keresztül. Újra bebizonyították, hogy az Edda dalai és az Edda-érzés valóban generációkon átívelő, hiszen – ahogy minden koncerten – most is az óvodásoktól a nagyszülőkig minden korosztály együtt énekelte a dalokat.
A Edda musical csillagai is a színpadra léptek
Miskolcra nem érkezhetünk meglepetés nélkül
– mondta Pataky Attila a koncerten, és így történt most is, hiszen a fergeteges sikerű EDDA musical – A Kör főszereplői is színpadra léptek. Nagy Szilárd és Ragány Misa, Pataky Gergő és a fantasztikus tánckar egy része az Eddával együtt zúgták a Mi vagyunk a rock című slágert már a koncert elején, amire felrobbant a Csengey-kert! Később Réthy Zsazsa, sőt Szilárd és Zsazsa kisfia – aki a musicalben a "Kisfiú" – is csatlakozott a csapathoz egy-egy dal erejéig.
Koncertje után hirtelen eltűnt Pataky Attila – már kezdtek aggódni, most kiderült, mi történt vele
„Időutazás ez a turné”
Több mint ötven év a nyakamban, időutazás ez a turné
– mesélte koncert közben Pataky Attila, és felidézte az Edda kezdeteit, elmondta, milyen csodás élmény volt 2024 tavaszán ott ünnepelni a zenekar ötven évét, ahol minden elkezdődött, az egyetemi Rockwell klubban, az egykori Boci bárban. Azt is elárulta, hogy elment megnézni a felújított épületet, amit nagyon tetszik neki.
Éneklem, mondom, viszem a várost!
Amíg él, el nem felejti, hogy a múltat ki nem tépheti a szívéből
– énekelte Pataky Attila, és ez valóban így van, hiszen ahogy a koncert előtti interjúban is mondta (amit hamarosan a boon.hu-n olvashatnak):
51 éve viszem Miskolcot. Éneklem, mondom, viszem a várost.
Edda koncert a Csengey-kertbenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A szeretet az egyetlen valóság
Felcsendült egy újabb Edda-sláger is, a Gyere velünk, és a közönségnek nem kellett kétszer mondani, mindenki jött, énekelt, táncolt.
Az a dolgunk, hogy a fény és a szeretet útját járjuk. A szeretet az egyetlen valóság, a többi csak illúzió
– idézte a rocklegenda mesterét, Krisztiánt.
Az, hogy mi több mint ötven éve együtt vagyunk, az egy valódi ünnep
– mondta, majd megszólalt az időtlen Ünnep, amellyel zárták a koncertet. Dehogy zárták! A közönség nem akarta elengedni őket.
Az Edda Művek hazatért és felrobbantotta a miskolci arénát - fotókkal, videókkal
Miskolc a szenvedélyek városa
A zenekar végül újra együtt lépett színpadra az EDDA musical szereplőivel, és csúcsra járatták a hangulatot.
Miskolc a szenvedélyek városa!
– mondta többször is Pataky a koncert közben, és a miskolci közönség bebizonyította, hogy bizony ez így van.
A Pataky Attilával, valamint az Edda musical producereivel, főszereplőivel készült interjút hamarosan olvashatják a boon.hu-n. Ha pedig lemaradt az élményről, augusztus 20-án Sárospatakon, a Vízikapu színpadán várják a rajongókat.
boon.hu video
