augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+29
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Az Edda újra és újra a rock fővárosává teszi Miskolcot! - fotókkal, videóval

Címkék#Pataky Attila#boon video#rock#koncert#Edda#Miskolc

Teltházas koncert volt a Csengey-kertben. Augusztus 17-én a legendás Pataky Attila és zenekara – akik több mint 50 éve írják a magyar rock történelmét – újra Miskolcra hozták az igazi, hamisítatlan Edda-élményt, amit semmihez sem lehet hasonlítani!

Gárdonyi Edina
Az Edda újra és újra a rock fővárosává teszi Miskolcot! - fotókkal, videóval

Egy éven belül – a 2024 decemberi koncert után – másodszor adott fergeteges koncertet az Edda Művek Miskolcon, a belváros szívében. A népszerű Csengey-kertben zengett a rock közel három órán keresztül. Újra bebizonyították, hogy az Edda dalai és az Edda-érzés valóban generációkon átívelő, hiszen – ahogy minden koncerten – most is az óvodásoktól a nagyszülőkig minden korosztály együtt énekelte a dalokat.

Edda koncert Miskolcon
Pataky Attila és az Edda megtöltötte a Csengey-kertet

A Edda musical csillagai is a színpadra léptek

Miskolcra nem érkezhetünk meglepetés nélkül 

– mondta Pataky Attila a koncerten, és így történt most is, hiszen a fergeteges sikerű EDDA musical – A Kör főszereplői is színpadra léptek. Nagy Szilárd és Ragány Misa, Pataky Gergő és a fantasztikus tánckar egy része az Eddával együtt zúgták a Mi vagyunk a rock című slágert már a koncert elején, amire felrobbant a Csengey-kert! Később  Réthy Zsazsa, sőt Szilárd és Zsazsa kisfia –  aki a musicalben a "Kisfiú" –   is csatlakozott a csapathoz egy-egy dal erejéig. 

 

„Időutazás ez a turné”

Több mint ötven év a nyakamban, időutazás ez a turné

 – mesélte koncert közben Pataky Attila, és felidézte az Edda kezdeteit, elmondta, milyen csodás élmény volt 2024 tavaszán ott ünnepelni a zenekar ötven évét, ahol minden elkezdődött, az egyetemi Rockwell klubban, az egykori Boci bárban. Azt is elárulta, hogy elment megnézni a felújított épületet, amit nagyon tetszik neki.

Éneklem, mondom, viszem a várost!

Amíg él, el nem felejti, hogy a múltat ki nem tépheti a szívéből

 – énekelte Pataky Attila, és ez valóban így van, hiszen ahogy a koncert előtti interjúban is mondta (amit hamarosan a boon.hu-n olvashatnak): 

51 éve viszem Miskolcot. Éneklem, mondom, viszem a várost.

Edda koncert a Csengey-kertben

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A szeretet az egyetlen valóság

Felcsendült egy újabb Edda-sláger is, a Gyere velünk, és a közönségnek nem kellett kétszer mondani, mindenki jött, énekelt, táncolt. 

Az a dolgunk, hogy a fény és a szeretet útját járjuk. A szeretet az egyetlen valóság, a többi csak illúzió

 – idézte a rocklegenda mesterét, Krisztiánt. 

Az, hogy mi több mint ötven éve együtt vagyunk, az egy valódi ünnep

 – mondta, majd megszólalt az időtlen Ünnep, amellyel zárták a koncertet. Dehogy zárták! A közönség nem akarta elengedni őket.

 

Miskolc a szenvedélyek városa

A zenekar végül újra együtt lépett színpadra az EDDA musical szereplőivel, és csúcsra járatták a hangulatot.

Miskolc a szenvedélyek városa!

 – mondta többször is Pataky a koncert közben, és a miskolci közönség bebizonyította, hogy bizony ez így van. 

A Pataky Attilával, valamint az Edda musical producereivel, főszereplőivel készült interjút hamarosan olvashatják a boon.hu-n. Ha pedig lemaradt az élményről, augusztus 20-án Sárospatakon, a Vízikapu színpadán várják a rajongókat.

 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu