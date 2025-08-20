1 órája
„51 éve viszem Miskolc nevét” – beszélgetés Pataky Attilával - videóval
Az Edda újra és újra a rock fővárosává teszi Miskolcot. Augusztus 17-én a Csengey-kertben adott telt házas koncertet a legendás zenekar. A közel háromórás rockünnep előtt a frontemberrel, Pataky Attilával beszélgettünk emlékekről, miskolci történetekről és az Edda musicalről.
Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy több mint fél évszázad után is képes megtölteni bármilyen koncerthelyszínt. Az Edda Művek ilyen. A miskolci közönség most a Csengey-kertben ünnepelhetett velük, de mielőtt megszólaltak volna a dalok, Pataky Attila mesélt emlékekről, történetekről, és arról, mit jelent neki ma is Miskolc.
Először lépett fel az Edda a Csengey-kertben
Az énekes számára minden fellépés különleges, de a miskolci koncertek mindig kiemelt helyet foglalnak el a szívében. A 2024 decemberi Generali Arénás Edda-koncert emlékéről így mesélt:
Mindig élményhalmazokat őrzök meg magamban, és egyben viszem el magammal, ha valahol játszunk. Ha pedig otthon, akkor mindent! Nagyon-nagyon felemelő és nagyon boldog érzés volt.
Most először lépett fel az Edda Művek a Csengey-kertben, amely a város néhány éves, mára népszerűvé vált koncerthelyszíne. Pataky Attila szerint a környezet magáért beszél.
Rendkívül barátságos, körbenéztem bent is, kint is. Rock’n roll kint, bent pedig majd mi biztosítjuk a rockzenét
– mondta mosolyogva. Ez bizony sikerült, nem is akárhogyan! A koncertről szóló beszámolónkat az alábbi cikkben olvashatja.
A tapolcai strandon sok a szép néni
A legendás frontembernek mindig akad egy-egy kedves vagy éppen vicces emléke szülővárosából. Most a boon.hu olvasóival is megosztott egy családi történetet.
Amikor Gergő fiam még olyan kicsi volt, hogy alig beszélt elmentünk a tapolcai strandra. Vicceltem vele, hogy látod, ott egy szép néni, az is egy szép néni! Így bolondoztunk, és egyszer csak meglökte a combom: ott is egy szép néni! Szóval itt alakult ki a jó ízlése a gyereknek!
Az Edda musical sikeréről is mesélt
Az énekes különösen büszke az EDDA musical – A Kör sikerére, amelyet november 29-én Miskolcon, a DVTK Arénában is láthat majd a közönség.
A szakmában már most azt beszélik, hogy kivételes helyen van ez a musical. Volt szerencsém Londonban világhírű előadásokat látni, mint az Oroszlánkirály vagy a Nyomorultak, és sokat tanultam belőlük. Ezekben a világhírű musicalekben általában három-négy dal válik slágerré – ebben viszont huszonnégy van! Fantasztikusak a táncosok, Szilárd, Misa… nagyon feléledt ez a musical, és csodásan halad az útján. Néhány napja Debrecenben is Edda-koncert lett a végére! Ahová tudok, én is megyek, reményeim szerint így lesz ez Miskolcon is!
A musical producereivel és főszereplőivel készült interjú néhány napon belül olvashatják a boon.hu-n.
Egy különleges ajándék Miskolctól
A tavaly decemberi Generali Arénás koncert egyik legmeghatóbb pillanata az volt számára, amikor Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere egy Edda Művek utca táblát nyújtott át neki.
Ledermedtem. Az ember tele van kisebb-nagyobb sérülésekkel, és azt hittem, ez csak egy aranyos meglepetés. De kiderült, hogy valódi utcatábla!
A beszélgetés végén Pataky Attila összefoglalta, mit jelent számára Miskolc. Hiszen a mai napig mindenhol szeretettel beszél a városról, ahonnan indult az Edda Művek már több, mint öt évtizede.
51 év van bennem, azóta viszem Miskolc nevét. Éneklem, viszem, mondom, és hálás vagyok, hogy ez így lehet!