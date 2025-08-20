augusztus 20., szerda

Exkluzív interjú

1 órája

„51 éve viszem Miskolc nevét” – beszélgetés Pataky Attilával - videóval

Címkék#Pataky Attila#koncert#Edda#közönség#énekes#történet

Az Edda újra és újra a rock fővárosává teszi Miskolcot. Augusztus 17-én a Csengey-kertben adott telt házas koncertet a legendás zenekar. A közel háromórás rockünnep előtt a frontemberrel, Pataky Attilával beszélgettünk emlékekről, miskolci történetekről és az Edda musicalről.

Gárdonyi Edina

Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy több mint fél évszázad után is képes megtölteni bármilyen koncerthelyszínt. Az Edda Művek ilyen. A miskolci közönség most a Csengey-kertben ünnepelhetett velük, de mielőtt megszólaltak volna a dalok, Pataky Attila mesélt emlékekről, történetekről, és arról, mit jelent neki ma is Miskolc.

Pataky Attila, az Edda legendás énekese Miskolcról is mesélt.
Pataky Attila sosem felejti el, honnan indult az Edda Művekkel
Fotó: Mogyorós Zsolt Pipó

Először lépett fel az Edda a Csengey-kertben

Az énekes számára minden fellépés különleges, de a miskolci koncertek mindig kiemelt helyet foglalnak el a szívében. A 2024 decemberi Generali Arénás Edda-koncert emlékéről így mesélt:

Mindig élményhalmazokat őrzök meg magamban, és egyben viszem el magammal, ha valahol játszunk. Ha pedig otthon, akkor mindent! Nagyon-nagyon felemelő és nagyon boldog érzés volt. 

Most először lépett fel az Edda Művek a Csengey-kertben, amely a város néhány éves, mára népszerűvé vált koncerthelyszíne. Pataky Attila szerint a környezet magáért beszél.

Rendkívül barátságos, körbenéztem bent is, kint is. Rock’n roll kint, bent pedig majd mi biztosítjuk a rockzenét 

– mondta mosolyogva. Ez bizony sikerült, nem is akárhogyan! A koncertről szóló beszámolónkat az alábbi cikkben olvashatja.

A tapolcai strandon sok a szép néni

A legendás frontembernek mindig akad egy-egy kedves vagy éppen vicces emléke szülővárosából. Most a boon.hu olvasóival is megosztott egy családi történetet. 

Amikor Gergő fiam még olyan kicsi volt, hogy alig beszélt elmentünk a tapolcai strandra. Vicceltem vele, hogy látod, ott egy szép néni, az is egy szép néni! Így bolondoztunk, és egyszer csak meglökte a combom: ott is egy szép néni! Szóval itt alakult ki a jó ízlése a gyereknek!

Az Edda musical sikeréről is mesélt

Az énekes különösen büszke az EDDA musical – A Kör sikerére, amelyet november 29-én Miskolcon, a DVTK Arénában is láthat majd a közönség.

A szakmában már most azt beszélik, hogy kivételes helyen van ez a musical. Volt szerencsém Londonban világhírű előadásokat látni, mint az Oroszlánkirály vagy a Nyomorultak, és sokat tanultam belőlük. Ezekben a világhírű musicalekben általában három-négy dal válik slágerré – ebben viszont huszonnégy van! Fantasztikusak a táncosok, Szilárd, Misa… nagyon feléledt ez a musical, és csodásan halad az útján. Néhány napja Debrecenben is Edda-koncert lett a végére! Ahová tudok, én is megyek, reményeim szerint így lesz ez Miskolcon is!

A musical producereivel és főszereplőivel készült interjú néhány napon belül olvashatják a boon.hu-n.

Egy különleges ajándék Miskolctól

A tavaly decemberi Generali Arénás koncert egyik legmeghatóbb pillanata az volt számára, amikor Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere egy Edda Művek utca táblát nyújtott át neki.

Ledermedtem. Az ember tele van kisebb-nagyobb sérülésekkel, és azt hittem, ez csak egy aranyos meglepetés. De kiderült, hogy valódi utcatábla!

A beszélgetés végén Pataky Attila összefoglalta, mit jelent számára Miskolc. Hiszen a mai napig mindenhol szeretettel beszél a városról, ahonnan indult az Edda Művek már több, mint öt évtizede.

51 év van bennem, azóta viszem Miskolc nevét. Éneklem, viszem, mondom, és hálás vagyok, hogy ez így lehet!

 

