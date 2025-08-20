„51 éve viszem Miskolc nevét” – beszélgetés Pataky Attilával - videóval

Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy több mint fél évszázad után is képes megtölteni bármilyen koncerthelyszínt. Az Edda Művek ilyen. A miskolci közönség most a Csengey-kertben ünnepelhetett velük, de mielőtt megszólaltak volna a dalok, Pataky Attila mesélt emlékekről, történetekről, és arról, mit jelent neki ma is Miskolc.

Pataky Attila sosem felejti el, honnan indult az Edda Művekkel

Fotó: Mogyorós Zsolt Pipó

Először lépett fel az Edda a Csengey-kertben

Az énekes számára minden fellépés különleges, de a miskolci koncertek mindig kiemelt helyet foglalnak el a szívében. A 2024 decemberi Generali Arénás Edda-koncert emlékéről így mesélt:

Mindig élményhalmazokat őrzök meg magamban, és egyben viszem el magammal, ha valahol játszunk. Ha pedig otthon, akkor mindent! Nagyon-nagyon felemelő és nagyon boldog érzés volt.

Most először lépett fel az Edda Művek a Csengey-kertben, amely a város néhány éves, mára népszerűvé vált koncerthelyszíne. Pataky Attila szerint a környezet magáért beszél.

Rendkívül barátságos, körbenéztem bent is, kint is. Rock’n roll kint, bent pedig majd mi biztosítjuk a rockzenét

– mondta mosolyogva. Ez bizony sikerült, nem is akárhogyan! A koncertről szóló beszámolónkat az alábbi cikkben olvashatja.