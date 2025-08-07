BRÉKING! A Csengey-kertbe jön az Edda

Műszaki-technikai okok miatt új helyszínen dübörög majd az Edda Művek monumentális koncertje Miskolcon. A zenekar rajongóinak azonban nincs okuk aggodalomra, augusztus 17-én 21 órától a Csengey-kertben élhetik át újra az élő Edda-élményt, amely több generáció számára jelentett már felejthetetlen pillanatokat.

Az Edda Művek miskolci koncertje a fantasztikus hangulatú Csengey-kertben lesz

Fotó: Imre György / Forrás: MW

Ha az Edda Miskolcra jön, akkor ott bármelyik helyszín felrobban!

A miskolci Edda Művek-koncertek mindig különleges jelentőséggel bírnak, hiszen Pataky Attila és zenésztársai számára ez a város nem csupán egy állomás, sokkal inkább otthon. Az idei nagyszabású szabadtéri buli sem lesz kivétel, azonban a helyszínt műszaki és technikai okok miatt módosították. A koncertet a Lovagi Tornák Tere helyett a dinamikusan fejlődő, közkedvelt Csengey-kertben rendezik meg.

Az időpont nem változik, néhány jegy még elcsíphető

A koncert időpontja nem változik. Augusztus 17-én, vasárnap este 21:00-kor kezdődik a zenés időutazás, amelyen az Edda legismertebb és legkedveltebb dalai csendülnek fel. A zenekar több mint öt évtizedes pályafutása során a magyar rock szimbólumává vált, és generációkat kötött össze az élet nagy kérdéseit boncolgató, őszinte szövegeivel és lehengerlő koncertjeivel.

A korábban megváltott jegyek automatikusan érvényesek az új helyszínre is, így a rajongóknak nincs más dolguk, mint időben megérkezni. A szervezők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a jegyek gyors ütemben fogynak, ezért aki biztosra akar menni, annak érdemes minél hamarabb beszereznie a belépőjét.

Egy éven belül másodszor Miskolcon

A koncert nemcsak zeneileg ígér emlékezetes élményt, hanem a zenekar számára is érzelmekben gazdag este lesz. Pataky Attila többször nyilatkozta már, hogy Miskolc mindig különleges helyet foglal el a szívében, hiszen innen indult a rocktörténelem egyik legsikeresebb magyar együttese. Most az őszi hatalmas sikerű koncert után újra hazatérnek, hogy közösen ünnepeljék meg a zenét, az összetartozást és az életet. A tavaly őszi koncert hangulatát, amikor a Generali Arénát robbantotta fel a hangulattal az Edda, ebben a cikkben tudja felidézni.