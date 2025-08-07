augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

24°
+27
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új helyszín!

51 perce

BRÉKING! A Csengey-kertbe jön az Edda

Címkék#Csengey-kertben#koncert#Edda

Helyszínt vált az év egyik legjobban várt rockkoncertje Miskolcon. Az Edda Művek augusztus 17-én, vasárnap este nem a Lovagi Tornák Terén, hanem a miskolci Csengey-kertben lép fel. A dátum változatlan, a hangulat pedig garantált.

Boon.hu
BRÉKING! A Csengey-kertbe jön az Edda

Fergeteges hangulatra számíthatnak a rajongók

Forrás: MW

Fotó: FKCS

Műszaki-technikai okok miatt új helyszínen dübörög majd az Edda Művek monumentális koncertje Miskolcon. A zenekar rajongóinak azonban nincs okuk aggodalomra, augusztus 17-én 21 órától a Csengey-kertben élhetik át újra az élő Edda-élményt, amely több generáció számára jelentett már felejthetetlen pillanatokat. 

Miskolcon a Csengey-kertben koncertezik az Edda.
Az Edda Művek miskolci koncertje a fantasztikus hangulatú Csengey-kertben lesz
Fotó: Imre György / Forrás: MW

Ha az Edda Miskolcra jön, akkor ott bármelyik helyszín felrobban!

A miskolci Edda Művek-koncertek mindig különleges jelentőséggel bírnak, hiszen Pataky Attila és zenésztársai számára ez a város nem csupán egy állomás, sokkal inkább otthon. Az idei nagyszabású szabadtéri buli sem lesz kivétel, azonban a helyszínt műszaki és technikai okok miatt módosították. A koncertet a Lovagi Tornák Tere helyett a dinamikusan fejlődő, közkedvelt Csengey-kertben rendezik meg.

Az időpont nem változik, néhány jegy még elcsíphető

A koncert időpontja nem változik. Augusztus 17-én, vasárnap este 21:00-kor kezdődik a zenés időutazás, amelyen az Edda legismertebb és legkedveltebb dalai csendülnek fel. A zenekar több mint öt évtizedes pályafutása során a magyar rock szimbólumává vált, és generációkat kötött össze az élet nagy kérdéseit boncolgató, őszinte szövegeivel és lehengerlő koncertjeivel.

A korábban megváltott jegyek automatikusan érvényesek az új helyszínre is, így a rajongóknak nincs más dolguk, mint időben megérkezni. A szervezők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a jegyek gyors ütemben fogynak, ezért aki biztosra akar menni, annak érdemes minél hamarabb beszereznie a belépőjét.

Egy éven belül másodszor Miskolcon

A koncert nemcsak zeneileg ígér emlékezetes élményt, hanem a zenekar számára is érzelmekben gazdag este lesz. Pataky Attila többször nyilatkozta már, hogy Miskolc mindig különleges helyet foglal el a szívében, hiszen innen indult a rocktörténelem egyik legsikeresebb magyar együttese. Most az őszi hatalmas sikerű koncert után újra hazatérnek, hogy közösen ünnepeljék meg a zenét, az összetartozást és az életet. A tavaly őszi koncert hangulatát, amikor a Generali Arénát robbantotta fel a hangulattal az Edda, ebben a cikkben tudja felidézni.

Az augusztusi koncert pedig előkészíti a hangulatot egy újabb, még különlegesebb találkozásra. Pár hónappal később már színházi formában találkozhatunk Miskolcon a jól ismert dallamokkal. November 29-én, szombaton este a DVTK Aréna szabadtéri színpadán mutatják be A kör című Edda-musicalt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu