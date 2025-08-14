Kiderült, mit evett Dzsúdló a miskolci Mekiben

Dzsúdló, több generáció zenei ikonja egészen új szintre emelte a gyorsétterem élményét. Szoboszlai Dominik után ő is megalkotta saját, limitált ideig kapható kedvenc menüjét. Az ízek a gyerekkorát idézik, a csomagolás az ő vizuális ötletei alapján született, a reklámfilmben pedig a hangját és egy új dalának részletét is hallhatjuk. A nem csak rajongóknak szóló menü valódi élménycsomag.

Dzsúdló nemcsak a koncerthelyszíneket, hanem már egy gyorséttermet is megtölt

Forrás: Facebook/Dzsúdló

Dzsúdló gyerekkora a menüben

A menü minden eleme Dzsúdló gyerekkori gyorséttermi emlékeiből táplálkozik. A sztár Mezőzomboron nőtt fel, így nem meglepő, hogy a mekis emlékei Miskolchoz kötik.

Mint sokaknak, nekem is gyerekkori élményem, hogy Miskolcon mindig Mekibe akartam menni. Anyáék nem mindig hagyták, mondván, hogy van otthon is kaja. Persze azért néha összejött, és ezek az alkalmak emlékezetesek maradtak. Gimis koromban meg már szinte törzshely volt a Meki – főleg az esti kajálások a barátokkal. Ezért is lelkesít ennyire ez az együttműködés. Számomra a Meki a jó értelemben vett retro, vagy a gyerekkor nosztalgikus emléke, ami persze időről-időre megújul

– így emlékszik vissza Dzsúdló. A menü főszerepében egy legendás szendvics, mellette ropogós sajtfalatok, karakteres szósz, aranyszínű sültkrumpli és egy frissítő üdítő vár arra, aki kipróbálná a kedvence kedvenceit. Még a csomagolás sem átlagos, mert az énekes saját vizuális ötletei keltek életre rajzolt figurák és egyedi design formájában.

Vajon mennyien kóstolják meg Dzsúdló kedvenceit?

Forrás: McDonald’s

Még az új dalába is betekintést enged

A kampány reklámfilmjében az énekes saját narrációja hallható, háttérben pedig egy új dalának részlete szól, amit teljes egészében csak később ismerhetünk meg. Ha még ez sem lenne elég, a menü mellé járó QR-kód egy exkluzív interjúhoz vezet, ahol a zenész mesél arról, milyen élmények fűzik a gyorséttermekhez, és miért pont ezeket az ételeket választotta.