Segítettek az imák!

46 perce

Demjén Ferenc menedzsmentje fontos hírt tett közzé a legendáról

Címkék#zenész#Demjén Ferenc#menedzsment#állapot#baleset

Miskolc díszpolgáraként különleges helyet foglal el a borsodiak szívében. Demjén Ferenc a közelmúltban komoly balesetet szenvedett. Új hír érkezett állapotáról.

Boon.hu

Ahogy arról a Borsod Online korábban beszámolt, az énekes-zenész legenda otthonában felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Mint ahogy a balesetről, most az aktualitásokról is Demjén Ferenc menedzsmentje számolt be és jó híreket közöltek.

demjén ferenc
Demjén Ferenc állapota csodálatosan javul 
Forrás: Facebook

Demjén Ferenc állapota javul!

Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk! - fogalmaznak a bejegyzésben. 

A városvezetés Miskolc Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott az énekesnek, aki 2018 óta viseli e büszke címet. A Kossuth-díjas legendáról kevesen tudják, de a város szülöttje, hiszen Diósgyőr Vasgyárban látta meg a napvilágot 1946. december 21én.

Korábban arról írtunk, Demjén súlyos balesetet szenvedett saját otthonában, amikor is egy szerencsétlen mozdulat után leesett a lépcsőn, és felsőcombtörést szenvedett. Azonnal megműtötték, de érthetően a gyógyulás hónapokat vehet igénybe. Távolmaradása idején zenésztársa, Horváth Charlie helyettesíti őt..

Még több ír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

