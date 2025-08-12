augusztus 12., kedd

Megható

11 perce

Csézy megmutatta ritkán látott édesanyját: három generáció együtt egy meghitt fotón

Az énekesnő újra betekintést engedett magánéletébe, és egy igazán különleges pillanatot osztott meg rajongóival. Csézy egy meghitt fotón kislányával és édesanyjával együtt szerepel.

Boon.hu
A csodaszép énekesnő boldogan osztotta meg édesanyjával és kislányával készült közös fotóját

Forrás: Facebook/Csézy

Fotó: Csaba Vigh

Hosszú éveken át tartó küzdelem és számos megpróbáltatás után Csézy 43 évesen vált édesanyává. A mezőkövesdi származású énekesnő korábban nyíltan beszélt arról, mennyire vágyott gyermekre, és milyen nehéz út vezetett odáig, hogy a karjában tarthassa kislányát, Elizabetet. A csoda érkezése óta minden közösen töltött pillanat felbecsülhetetlen számára.

Csézy édesanyja kerek évfordulót ünnepelt.
Három generáció: Csézy, az édesanyja, és a kislánya, Elizabet
Forrás: Facebook/Csézy

Csézy édesanyja kerek születésnapot ünnepelt

Vasárnap egy igazán megható alkalomra került sor. Csézy kislányával együtt köszöntötte édesanyját 70. születésnapján. A Facebookra feltöltött fotón három generáció mosolyog együtt, ami a rajongók szívét is megmelengette.

Anya 70 éves lett! Az életem mellett még három fontos dolgot kaptam Tőle, a hangját, a zene szeretetét és azt, hogy elindított ezen a pályán! Isten éltessen sokáig és nagyon szeretünk

– írta az énekesnő a fotóhoz. A meghitt bejegyzés pillanatok alatt közel másfél ezer kedves hozzászólást kapott, a rajongók jókívánságaikkal árasztották el a családot.

Ha érdeklik a celebhírek, szemezgessen a boon.hu cikkeiből.

 

