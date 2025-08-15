augusztus 15., péntek

Megható

51 perce

Az idei házassági évfordulójuk minden eddiginél különlegesebbre sikerült. Csézy elmondása szerint élete legszebb ajándékait kapta.

Boon.hu
Megmutatta Csézy, mit kapott a házassági évfordulóra – fotó a cikkben!

Csézy és kislánya, Elizabet

Forrás: Facebook/Csézy

Csézy és férje, Szabó László augusztus 13-án ünnepelték 11. házassági évfordulójukat, és a jeles nap alkalmából az énekesnő a Facebookon osztotta meg, milyen meglepetéssel készült számára a férje.

Csézy és az ajándékok.
Csézy a két legszebb ajándékot kapta férjétől
Forrás: Facebook/Csézy

Csézy boldogsága határtalan

A 11. házassági évfordulónkra a Férjemtől a két legszebb ajándékot kaptam! Szeretlek ❤️ 

– írta a bejegyzésében, amely pillanatok alatt elárasztotta a rajongói oldalát szeretetteljes kommentekkel. A két legszebb ajándék között ott volt egy gyönyörű, óriási lila és rózsaszín virágcsokor, és ami ennél is nagyobb csoda, a közös kislányuk, Elizabet, aki idén született meg. Az énekesnő és férje hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek. A megpróbáltatások és nehézségek ellenére sosem adták fel az álmukat, és 2025-ben végre beköszöntött életükbe a legnagyobb boldogság. A rajongók szerint Csézy mindig is sugárzóan szerelmes feleség volt, de most, hogy teljes lett a családjuk, a boldogsága szó szerint átüt a képernyőn. Az énekesnő a héten már a második személyes jellegű posztot osztotta meg, legutóbb megmutatta ritkán látott édesanyját, akinek a 70. születésnapját ünnepelték.

