Program

1 órája

Marics Peti, vagy akár Azahriah is jöhet a miskolci CineFestre?

Miskolc szeptemberben ismét a film fővárosa lesz. A rangos CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén is számtalan programmal, premiervetítésekkel és közönségtalálkozókkal várja a mozi szerelmeseit.

Boon.hu

A 2025. évi 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik kísérőrendezvénye a lesz a Kertmozi, amelyet a CineFest és a Miskolci Egyetem közösen szervez. A Csengey-kertben szeptember 8. és 11. között minden este 20:30-tól ingyenes szabadtéri filmvetítések várják a közönséget, ráadásul a vetítések után a filmek alkotóival is lehet találkozni. Hogy kikkel? Egyelőre meglepetés, de mutatjuk a listát, kik jöhetnek szóba.

Kertmozi is lesz a Cinefesten.
Jobbnál jobb kísérőprogramokat kínál a 21. CineFest Miskolcon
Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Cinefest kertmozi a legnépszerűbb magyar filmekkel

Hogyan tudnék élni nélküled? – szeptember 8., hétfő 20:30

A kertmozi nyitóestjén Orosz Dénes zenés vígjátéka érkezik, amelyben a fiatalok szerelmei, álmai és zenei karrierjei fonódnak össze. A film főbb szereplői között ott találjuk Törőcsik Franciskát, Ember Márkot és Marics Petit, de felbukkan többek között Brasch Bence és Györgyi Anna is. A 105 perces film igazi feel-good élményt ígér, tele zenével és humorral.

Kell egy oroszlán – szeptember 9., kedd 20:30

Kedden Visky Ábel dokumentumfilmje kalauzolja el a nézőket Marék Veronika, a legendás meseíró világába. A film intim, személyes portré, amely nemcsak az alkotót mutatja be, hanem az örökségét és a generációkon átívelő hatását is. 

Mi vagyunk Azahriah – szeptember 10., szerda 20:30

A hét egyik legnagyobb dobása kétségkívül a Mazzag Izabella rendezésében készült zenés dokumentumfilm, amely Azahriah pályáját és a fiatal közönséghez való kapcsolatát mutatja be. A film betekintést nyújt a kulisszák mögé, a koncertturnék és dalok születése mellé. Sokan remélik, hogy a vetítés után maga Azahriah is feltűnik majd a közönségtalálkozón.

A remények nem véletlenek. Tavaly az Anna and the Barbies – Álmatlan című koncertfilmet vetítették az első estén, amely után élő koncerttel robbant be a színpadra Pásztor Anna és zenekara.

Véletlenül írtam egy könyvet – szeptember 11., csütörtök 20:30

Lakos Nóra családi filmje zárja a kertmozi-sorozatot. A történet egy kislányról szól, aki teljesen véletlenül lesz ifjú író, miközben új családi kapcsolatokra és önbizalomra talál. A főszereplők között Demeter Villő, Mátray László és Zsurzs Kati látható. A film az év egyik legsikeresebb magyar családi mozija, amely már több mint 150 000 nézőt vonzott.

