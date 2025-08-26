Marics Peti, vagy akár Azahriah is jöhet a miskolci CineFestre?

A 2025. évi 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál egyik kísérőrendezvénye a lesz a Kertmozi, amelyet a CineFest és a Miskolci Egyetem közösen szervez. A Csengey-kertben szeptember 8. és 11. között minden este 20:30-tól ingyenes szabadtéri filmvetítések várják a közönséget, ráadásul a vetítések után a filmek alkotóival is lehet találkozni. Hogy kikkel? Egyelőre meglepetés, de mutatjuk a listát, kik jöhetnek szóba.

Jobbnál jobb kísérőprogramokat kínál a 21. CineFest Miskolcon

Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Cinefest kertmozi a legnépszerűbb magyar filmekkel

Hogyan tudnék élni nélküled? – szeptember 8., hétfő 20:30

A kertmozi nyitóestjén Orosz Dénes zenés vígjátéka érkezik, amelyben a fiatalok szerelmei, álmai és zenei karrierjei fonódnak össze. A film főbb szereplői között ott találjuk Törőcsik Franciskát, Ember Márkot és Marics Petit, de felbukkan többek között Brasch Bence és Györgyi Anna is. A 105 perces film igazi feel-good élményt ígér, tele zenével és humorral.

Kell egy oroszlán – szeptember 9., kedd 20:30

Kedden Visky Ábel dokumentumfilmje kalauzolja el a nézőket Marék Veronika, a legendás meseíró világába. A film intim, személyes portré, amely nemcsak az alkotót mutatja be, hanem az örökségét és a generációkon átívelő hatását is.

Mi vagyunk Azahriah – szeptember 10., szerda 20:30

A hét egyik legnagyobb dobása kétségkívül a Mazzag Izabella rendezésében készült zenés dokumentumfilm, amely Azahriah pályáját és a fiatal közönséghez való kapcsolatát mutatja be. A film betekintést nyújt a kulisszák mögé, a koncertturnék és dalok születése mellé. Sokan remélik, hogy a vetítés után maga Azahriah is feltűnik majd a közönségtalálkozón.