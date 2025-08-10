augusztus 10., vasárnap

Megúszta

1 órája

Nem csak énekelni tud: a sztárénekes ideje a Balaton-átúszáson mindenkit ledöbbentett

Pál Dénes nemcsak a színpadon bizonyított, hanem a vízben is. A népszerű énekes részt vett a Balaton-átúszáson.

Boon.hu

Pál Dénes is részt vett az ország egyik legnépszerűbb nyári sporteseményén, a 43. Lidl Balaton-átúszáson. A sikerét örömmel osztotta meg rajongóival, mielőtt továbbrohant egy fellépésre.

Pál Dénes a Balaton-átúszás után.
Pál Dénes kiváló idővel teljesítette az idei Balaton-átúszást
Forrás: Facebook/Pál Dénes

Több mint tízezren teljesítették a Balaton-átúszást

Sokat most nem is tudok írni, mert este fellépés és gyorsan visszapótolom az elveszett energiát, de a lényeg: 5,2km 🔹 2:41-es idő 🔹 SIKERÜLT!!!! 🙌🏻😁🌊 Hatalmas élmény volt újra és még nagyobb bizonyítás elsősorban magamnak☝🏻😌 Igyekszem majd még beszámolni róla bővebben, de most rohanok!

 – írta Pál Dénes közösségi oldalán a siker után. A részletes beszámolóra tehát még várni kell, de az biztos, hogy hatalmas élményt jelentett a sztár számára a kihívás.

Nem csak Pál Dénes volt a sztár

Balaton-átúszás nem lehet Bajzát László nélkül. A mezőkövesdi férfi idén is matyó népviseletben teljesítette a Lidl Balaton-átúszást. Ennek részleteiről beszámoltunk a boon.hu-n.

Ha szereti a celebhíreket, szemezgessen a boon.hu-n.

 

