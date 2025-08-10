1 órája
Nem csak énekelni tud: a sztárénekes ideje a Balaton-átúszáson mindenkit ledöbbentett
Pál Dénes nemcsak a színpadon bizonyított, hanem a vízben is. A népszerű énekes részt vett a Balaton-átúszáson.
Pál Dénes is részt vett az ország egyik legnépszerűbb nyári sporteseményén, a 43. Lidl Balaton-átúszáson. A sikerét örömmel osztotta meg rajongóival, mielőtt továbbrohant egy fellépésre.
Több mint tízezren teljesítették a Balaton-átúszást
Sokat most nem is tudok írni, mert este fellépés és gyorsan visszapótolom az elveszett energiát, de a lényeg: 5,2km 🔹 2:41-es idő 🔹 SIKERÜLT!!!! 🙌🏻😁🌊 Hatalmas élmény volt újra és még nagyobb bizonyítás elsősorban magamnak☝🏻😌 Igyekszem majd még beszámolni róla bővebben, de most rohanok!
– írta Pál Dénes közösségi oldalán a siker után. A részletes beszámolóra tehát még várni kell, de az biztos, hogy hatalmas élményt jelentett a sztár számára a kihívás.
Nem csak Pál Dénes volt a sztár
Balaton-átúszás nem lehet Bajzát László nélkül. A mezőkövesdi férfi idén is matyó népviseletben teljesítette a Lidl Balaton-átúszást. Ennek részleteiről beszámoltunk a boon.hu-n.
