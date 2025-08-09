41 perce
Nem mindennapi felszerelésben úszta át a Balatont a mezőkövesdi férfi - Videó
Bajzát László idén új ingben teljesítette a 43. Lidl Balaton-átúszás távját.
Balaton átúszás nem lehet Bajzát László nélkül. A mezőkövesdi férfi idén is teljesítette a 43. Lidl Balaton-átúszás távját, ezúttal új matyó ingben.
- Az idei év nagyon kemény volt. Az előző ingemet felajánlottam a mezőkövesdi gépmúzeum részére. Ez 25 évet bírt. Elhasználódott a ruha, idén vadonúj inget varrattunk. Be kellett törni az inget, de ezen az úszáson az ing tört be engem.
Nem ez az első Balaton átúszása
Bajzát László 43. alkalmmal úszta át a Balatont, volt olyan év, hogy háromszor is megtette a távot. Volt, mikor tűzoltóruhában úszott. Ez a nyolcadik év, hogy matyó népviseletben érkezett a Balaton átúszásra.
43. LIDL Balaton-átúszás
Két halasztás után ezen a szombaton gyönyörű, napsütéses időben, 24 fokos, tükörsima vízben teljesítette a több mint 10 000 fős mezőny a 43. LIDL Balaton-átúszás különböző távjait. Az esemény igazi, felhőtlen úszóünneppé vált, ahol volt eljegyzés a célban, matyó népviseletben úszó tűzoltó, számos élsportoló és híresség is.
A teljes, 5,2 kilométeres távon a hagyományos (segédeszköz nélküli) úszók közül Barabás Imre, a nyíltvízi úszó válogatott tagja diadalmaskodott, aki 2022 után ismét győzött, ezúttal 1 óra 2 perc 49 másodperces idővel. A leggyorsabb teljesítő Lengyeltóti Bence búvárúszó, a válogatott tagja lett, 1 óra 1 perc 3 másodperccel. Különleges teljesítményt nyújtott Czene Gábor paratriatlonos, aki háromszor is átúszta a Balatont egy nap alatt.
1979 óta már több mint 243 634-en teljesítették a klasszikus távot, összesen 1,27 millió kilométert úszva a Balatonban.
Matyó népviseletben úszta át a Balatont a mezőkövesdi vasember
