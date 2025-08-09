augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Nem mindennapi felszerelésben úszta át a Balatont a mezőkövesdi férfi - Videó

Címkék#boon video#Lidl Balaton-átúszás#Bajzát László#mezőkövesdi#népviselet

Bajzát László idén új ingben teljesítette a 43. Lidl Balaton-átúszás távját.

Boon.hu

Balaton átúszás nem lehet Bajzát László nélkül. A mezőkövesdi férfi idén is teljesítette a 43. Lidl Balaton-átúszás távját, ezúttal új matyó ingben.

Bajzát László mezőkövesdi férfi matyó ingben a a 43. Lidl Balaton átúszáson.
Bajzát László a a 43. Lidl Balaton átúszáson. Forrás: Facebook/Balaton-átúszás

- Az idei év nagyon kemény volt. Az előző ingemet felajánlottam a mezőkövesdi gépmúzeum részére. Ez 25 évet bírt. Elhasználódott a ruha, idén vadonúj inget varrattunk. Be kellett törni az inget, de ezen az úszáson az ing tört be engem. 

Nem ez az első Balaton átúszása

Bajzát László 43. alkalmmal úszta át a Balatont, volt olyan év, hogy háromszor is megtette a távot. Volt, mikor tűzoltóruhában úszott. Ez a nyolcadik év, hogy matyó népviseletben érkezett a Balaton átúszásra.

43. LIDL Balaton-átúszás

Két halasztás után ezen a szombaton gyönyörű, napsütéses időben, 24 fokos, tükörsima vízben teljesítette a több mint 10 000 fős mezőny a 43. LIDL Balaton-átúszás különböző távjait. Az esemény igazi, felhőtlen úszóünneppé vált, ahol volt eljegyzés a célban, matyó népviseletben úszó tűzoltó, számos élsportoló és híresség is.

A teljes, 5,2 kilométeres távon a hagyományos (segédeszköz nélküli) úszók közül Barabás Imre, a nyíltvízi úszó válogatott tagja diadalmaskodott, aki 2022 után ismét győzött, ezúttal 1 óra 2 perc 49 másodperces idővel. A leggyorsabb teljesítő Lengyeltóti Bence búvárúszó, a válogatott tagja lett, 1 óra 1 perc 3 másodperccel. Különleges teljesítményt nyújtott Czene Gábor paratriatlonos, aki háromszor is átúszta a Balatont egy nap alatt.

1979 óta már több mint 243 634-en teljesítették a klasszikus távot, összesen 1,27 millió kilométert úszva a Balatonban.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu