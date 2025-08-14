augusztus 14., csütörtök

Program

1 órája

Óriási meglepetés az 5. Szerencsi Artúr Napokon! Ezt ne hagyja ki!

A régió legnagyobb zenei fesztiválja hatalmas meglepetéssel színesíti a 2025-ös évet. A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál 2025-ben ingyenes programokkal várja a látogatókat Szerencs szívében, a Rákóczi-várban.

Boon.hu
A legjobb nyárzáró idén Szerencsen lesz

A legjobb nyárzáró idén Szerencsen lesz

Fotó: Orosz Péter

A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az eddigi éveiben is számtalan nappali programmal színesítette a fesztiválélményt. 2025-ben azonban új szintre lép a nappali kínálat. A Rákóczi-várban augusztus 22–24. között ingyenes Családi Élményhétvége várja a látogatókat. Lesz több mint öt csokoládékészítő, népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, buborékshow, légvár, pónilovaglás, városi kisvonat és a gyerekek kedvenc mesehősei, zenekarai. Mindez minden nap 10 és 17 óra között, teljesen ingyenesen.

Ingyenes családi élményhétvége színesíti a szerencsi artúr napok kínálatát 2025-ben.
A legjobb koncereken túl háromnapos Családi Élményhétvége színesíti a Szerencsi Artúr Napok Fesztivált 2025-ben.
Fotó: Orosz Péter  / Forrás: Szerencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál 

Az Artúr Napok Családi Élményhétvége programjai

Augusztus 22. péntek

- Ünnepi felvonulás 16 órától

- Megyaszói Fúvószenekar

- Mazsorett csoport

- Bekecs Táncszínház a Rákóczi-vár színháztermében

Augusztus 23. szombat

- Tompti és Barátai

- Kalamajka Bábszínház

- Csepp barát

- Vásári mulattatók

Augusztus 24. vasárnap

- Alma együttes

- Egyszervolt mesezenekar

- Trilla manó és a zeg-zug mesék

- Meseverkli

Az Artúr Napok a régió legnagyobb fesztiválja

A Szerencsi Artúr Napok az elmúlt években a régió egyik legnagyobb és legnépszerűbb zenei fesztiváljává nőtte ki magát, tavaly közel ötvenezer látogatót vonzott. A hatalmas színpadok, látványos fény- és hangtechnika, interaktív kivetítők és az ország legismertebb előadói gondoskodnak arról évről évre, hogy minden pillanat emlékezetes legyen. A három nap során a poptól a rockon át a retróig minden zenei stílus képviselteti magát. És ez még nem minden!

Világsztár a színpadon

Az idei fesztivál egyik legnagyobb dobása, hogy augusztus 22-én, pénteken a német eurodance legenda, Cascada lép színpadra. A Natalie Horler vezette formáció világszerte ismert slágereivel, köztük az „Everytime We Touch”-sal, pörgős, táncoltató koncerttel érkezik Szerencsre. A fesztivál részletes zenei kínálatát az alábbi cikkünkben találja.

A régió további érdekes híreiért olvassa a boon.hu tartalmait!

 

 

 


 

 

 

