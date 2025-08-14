Óriási meglepetés az 5. Szerencsi Artúr Napokon! Ezt ne hagyja ki!

A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az eddigi éveiben is számtalan nappali programmal színesítette a fesztiválélményt. 2025-ben azonban új szintre lép a nappali kínálat. A Rákóczi-várban augusztus 22–24. között ingyenes Családi Élményhétvége várja a látogatókat. Lesz több mint öt csokoládékészítő, népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, buborékshow, légvár, pónilovaglás, városi kisvonat és a gyerekek kedvenc mesehősei, zenekarai. Mindez minden nap 10 és 17 óra között, teljesen ingyenesen.

Fotó: Orosz Péter / Forrás: Szerencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál

Az Artúr Napok Családi Élményhétvége programjai

Augusztus 22. péntek - Ünnepi felvonulás 16 órától - Megyaszói Fúvószenekar - Mazsorett csoport - Bekecs Táncszínház a Rákóczi-vár színháztermében

Augusztus 23. szombat - Tompti és Barátai - Kalamajka Bábszínház - Csepp barát - Vásári mulattatók

Augusztus 24. vasárnap - Alma együttes - Egyszervolt mesezenekar - Trilla manó és a zeg-zug mesék - Meseverkli

Az Artúr Napok a régió legnagyobb fesztiválja

A Szerencsi Artúr Napok az elmúlt években a régió egyik legnagyobb és legnépszerűbb zenei fesztiváljává nőtte ki magát, tavaly közel ötvenezer látogatót vonzott. A hatalmas színpadok, látványos fény- és hangtechnika, interaktív kivetítők és az ország legismertebb előadói gondoskodnak arról évről évre, hogy minden pillanat emlékezetes legyen. A három nap során a poptól a rockon át a retróig minden zenei stílus képviselteti magát. És ez még nem minden!

Világsztár a színpadon

Az idei fesztivál egyik legnagyobb dobása, hogy augusztus 22-én, pénteken a német eurodance legenda, Cascada lép színpadra. A Natalie Horler vezette formáció világszerte ismert slágereivel, köztük az „Everytime We Touch”-sal, pörgős, táncoltató koncerttel érkezik Szerencsre. A fesztivál részletes zenei kínálatát az alábbi cikkünkben találja.