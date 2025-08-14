2 órája
Óriási meglepetés az 5. Szerencsi Artúr Napokon! Ezt ne hagyja ki!
A régió legnagyobb zenei fesztiválja hatalmas meglepetéssel színesíti a 2025-ös évet. A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál 2025-ben ingyenes programokkal várja a látogatókat Szerencs szívében, a Rákóczi-várban.
A legjobb nyárzáró idén Szerencsen lesz
Fotó: Orosz Péter
A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az eddigi éveiben is számtalan nappali programmal színesítette a fesztiválélményt. 2025-ben azonban új szintre lép a nappali kínálat. A Rákóczi-várban augusztus 22–24. között ingyenes Családi Élményhétvége várja a látogatókat. Lesz több mint öt csokoládékészítő, népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, buborékshow, légvár, pónilovaglás, városi kisvonat és a gyerekek kedvenc mesehősei, zenekarai. Mindez minden nap 10 és 17 óra között, teljesen ingyenesen.
Az Artúr Napok Családi Élményhétvége programjai
Augusztus 22. péntek
- Ünnepi felvonulás 16 órától
- Megyaszói Fúvószenekar
- Mazsorett csoport
- Bekecs Táncszínház a Rákóczi-vár színháztermében
Augusztus 23. szombat
- Tompti és Barátai
- Kalamajka Bábszínház
- Csepp barát
- Vásári mulattatók
Augusztus 24. vasárnap
- Alma együttes
- Egyszervolt mesezenekar
- Trilla manó és a zeg-zug mesék
- Meseverkli
Az Artúr Napok a régió legnagyobb fesztiválja
A Szerencsi Artúr Napok az elmúlt években a régió egyik legnagyobb és legnépszerűbb zenei fesztiváljává nőtte ki magát, tavaly közel ötvenezer látogatót vonzott. A hatalmas színpadok, látványos fény- és hangtechnika, interaktív kivetítők és az ország legismertebb előadói gondoskodnak arról évről évre, hogy minden pillanat emlékezetes legyen. A három nap során a poptól a rockon át a retróig minden zenei stílus képviselteti magát. És ez még nem minden!
Világsztár a színpadon
Az idei fesztivál egyik legnagyobb dobása, hogy augusztus 22-én, pénteken a német eurodance legenda, Cascada lép színpadra. A Natalie Horler vezette formáció világszerte ismert slágereivel, köztük az „Everytime We Touch”-sal, pörgős, táncoltató koncerttel érkezik Szerencsre. A fesztivál részletes zenei kínálatát az alábbi cikkünkben találja.
