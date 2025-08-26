Világhírű rockbanda jön Miskolcra

Rock. Bejelentette 2025 őszi Kelet-Európai Turnéját a folk metál (kalóz metál), a power metál egyik jeles képviselője, a 2004-ben alakult Alestorm. A banda az alábbi szöveggel promotálja a 437 ezer követővel rendelkező facebook oldalán az eseményt: „Ó, te furcsa kelet- és dél-európai emberek! Idén novemberben és decemberben megállíthatatlan zaj- és ostobaságcirkuszunkat egyenesen az országaitokba hozzuk, akár tetszik, akár nem. Könyörögtetek nekünk, hogy jöjjünk, és most viselni fogjátok a következményeket. Nem egyedül jövünk! Lutharót és a Roses of Thieves-t is visszük!”

Az Alestorm koncert plakátja. Fotó: Alestorm

A dolog pikantériája, hogy a 19 állomásból álló turné első „megállója” Miskolc lesz, a csapat közlése szerint november 26-án az Ady Művelődési Házban lesz a buli. Fontos tudnivaló, hogy Magyarországon, ekkor nem lépnek fel máshol, csak itt, a srácok koncerteznek még utána Ausztriában, Romániában, Bulgáriában, Görögországban, Szerbiában, Szlovéniában, Olaszországban, Csehországban, Németországban, Lengyelországban, Litvániában, és Észtországban is. Joggal vetődik fel a kérdés: hogyhogy Miskolc? Nos, a csapat gitárosa az a Bodor Máté, aki miskolci származású, és pár éve interjút adott a Borsod Online-nak, így ő hazatér, hazai pályán pengeti majd a húrokat.