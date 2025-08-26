1 órája
Világhírű rockbanda jön Miskolcra
A kalózmetál képviselői Miskolcon. Az Alestrom Borsodba érkezik.
Rock. Bejelentette 2025 őszi Kelet-Európai Turnéját a folk metál (kalóz metál), a power metál egyik jeles képviselője, a 2004-ben alakult Alestorm. A banda az alábbi szöveggel promotálja a 437 ezer követővel rendelkező facebook oldalán az eseményt: „Ó, te furcsa kelet- és dél-európai emberek! Idén novemberben és decemberben megállíthatatlan zaj- és ostobaságcirkuszunkat egyenesen az országaitokba hozzuk, akár tetszik, akár nem. Könyörögtetek nekünk, hogy jöjjünk, és most viselni fogjátok a következményeket. Nem egyedül jövünk! Lutharót és a Roses of Thieves-t is visszük!”
A dolog pikantériája, hogy a 19 állomásból álló turné első „megállója” Miskolc lesz, a csapat közlése szerint november 26-án az Ady Művelődési Házban lesz a buli. Fontos tudnivaló, hogy Magyarországon, ekkor nem lépnek fel máshol, csak itt, a srácok koncerteznek még utána Ausztriában, Romániában, Bulgáriában, Görögországban, Szerbiában, Szlovéniában, Olaszországban, Csehországban, Németországban, Lengyelországban, Litvániában, és Észtországban is. Joggal vetődik fel a kérdés: hogyhogy Miskolc? Nos, a csapat gitárosa az a Bodor Máté, aki miskolci származású, és pár éve interjút adott a Borsod Online-nak, így ő hazatér, hazai pályán pengeti majd a húrokat.
Az Alestormról
Az Alestorm egy többnemzetiségű zenekar. 2004-ben alakultak a skóciai Perth-ben. Kalóz-témájú dalaik és kinézetük miatt sokan "pirate metal"-nak nevezték el a műfajt, amelyben játszanak. Nevük szójáték a népszerű Halestorm rockegyüttes nevével. A zenekar folk, power és "pirate" metal műfajokban játszik. Lemezeiket a Napalm Records jelenteti meg. Eredetileg "Battleheart" volt a nevük, és sima power metal bandaként kezdték karrierjüket, ezen a néven még csak kislemezeket dobtak piacra. Az egyik daluk hatására alapítottak egy új műfajt, "pirate metal" néven. Első magyarországi fesztivál koncertjüket 2012 júliusában tartották a Rockmaratonon, első önálló koncertjüket pedig 2017 októberében, a Barba Negra Music Clubban. Korábban csak vendégzenekarként léptek fel itthon. A banda nyolcadik stúdióalbuma 2025-ben jelent meg, ,,The Thunderfist Chronicles" néven.
Az őszi koncertek
- November 26.: 🇭🇺 - Miskolc (Ady Müvház)
- November 27.: 🇦🇹 - Vienna (Arena)
- November 28.: 🇷🇴 - Brasov (Rockstadt Club)
- November 29.: 🇧🇬 - Sofia (Joy Station)
- November 30.: 🇬🇷 - Thessaloniki (Block 33)
- December 01.: 🇬🇷 - Athens (Fuzz Club)
- December 03.: 🇷🇴 - Bucharest (Quantic)
- December 04.: 🇷🇴 - Cluj-Napoca (Form Space)
- December 05.: 🇷🇸 - Belgrade (Hangar)
- December 06.: 🇸🇮 - Maribor (Stuk)
- December 07.: 🇸🇮 - Ljubljana (Cvetličarna)
- December 09.: 🇮🇹 - Rome (Orion)
- December 10.: 🇮🇹 - Padova (Hall)
- December 11.: 🇨🇭 - Zurich (X-Tra)
- December 12.: 🇩🇪 - Chemnitz (Kulturbahnhof)
- December 13.: 🇵🇱 - Łódź (Wytwórnia)
- December 14.: 🇵🇱 - Gdansk (B90)
- December 15.: 🇱🇹 - Vilnius (Loftas)
- December 16.: 🇪🇪 - Tallinn (Helitehas)