augusztus 26., kedd

Izsó névnap

14°
+25
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen

1 órája

Világhírű rockbanda jön Miskolcra

Címkék#Alestorm#Ady Endre Művelődési Ház#Miskolc

A kalózmetál képviselői Miskolcon. Az Alestrom Borsodba érkezik.

Boon.hu

Rock. Bejelentette 2025 őszi Kelet-Európai Turnéját a folk metál (kalóz metál), a power metál egyik jeles képviselője, a 2004-ben alakult Alestorm. A banda az alábbi szöveggel promotálja a 437 ezer követővel rendelkező facebook oldalán az eseményt: „Ó, te furcsa kelet- és dél-európai emberek! Idén novemberben és decemberben megállíthatatlan zaj- és ostobaságcirkuszunkat egyenesen az országaitokba hozzuk, akár tetszik, akár nem. Könyörögtetek nekünk, hogy jöjjünk, és most viselni fogjátok a következményeket. Nem egyedül jövünk! Lutharót és a Roses of Thieves-t is visszük!”

Alestorm
Az Alestorm koncert plakátja. Fotó: Alestorm

A dolog pikantériája, hogy a 19 állomásból álló turné első „megállója” Miskolc lesz, a csapat közlése szerint november 26-án az Ady Művelődési Házban lesz a buli. Fontos tudnivaló, hogy Magyarországon, ekkor nem lépnek fel máshol, csak itt, a srácok koncerteznek még utána Ausztriában, Romániában, Bulgáriában, Görögországban, Szerbiában, Szlovéniában, Olaszországban, Csehországban, Németországban, Lengyelországban, Litvániában, és Észtországban is. Joggal vetődik fel a kérdés: hogyhogy Miskolc? Nos, a csapat gitárosa az a Bodor Máté, aki miskolci származású, és pár éve interjút adott a Borsod Online-nak, így ő hazatér, hazai pályán pengeti majd a húrokat.

Az Alestormról

Az Alestorm egy többnemzetiségű zenekar. 2004-ben alakultak a skóciai Perth-ben. Kalóz-témájú dalaik és kinézetük miatt sokan "pirate metal"-nak nevezték el a műfajt, amelyben játszanak. Nevük szójáték a népszerű Halestorm rockegyüttes nevével. A zenekar folk, power és "pirate" metal műfajokban játszik. Lemezeiket a Napalm Records jelenteti meg. Eredetileg "Battleheart" volt a nevük, és sima power metal bandaként kezdték karrierjüket, ezen a néven még csak kislemezeket dobtak piacra. Az egyik daluk hatására alapítottak egy új műfajt, "pirate metal" néven. Első magyarországi fesztivál koncertjüket 2012 júliusában tartották a Rockmaratonon, első önálló koncertjüket pedig 2017 októberében, a Barba Negra Music Clubban. Korábban csak vendégzenekarként léptek fel itthon. A banda nyolcadik stúdióalbuma 2025-ben jelent meg, ,,The Thunderfist Chronicles" néven.

Fotó: Alestorm

Az őszi koncertek

  1. November 26.: 🇭🇺 - Miskolc (Ady Müvház)
  2. November 27.: 🇦🇹 - Vienna (Arena)
  3. November 28.: 🇷🇴 - Brasov (Rockstadt Club)
  4. November 29.: 🇧🇬 - Sofia (Joy Station)
  5. November 30.: 🇬🇷 - Thessaloniki (Block 33)
  6. December 01.: 🇬🇷 - Athens (Fuzz Club)
  7. December 03.: 🇷🇴 - Bucharest (Quantic)
  8. December 04.: 🇷🇴 - Cluj-Napoca (Form Space)
  9. December 05.: 🇷🇸 - Belgrade (Hangar)
  10. December 06.: 🇸🇮 - Maribor (Stuk)
  11. December 07.: 🇸🇮 - Ljubljana (Cvetličarna)
  12. December 09.: 🇮🇹 - Rome (Orion)
  13. December 10.: 🇮🇹 - Padova (Hall)
  14. December 11.: 🇨🇭 - Zurich (X-Tra)
  15. December 12.: 🇩🇪 - Chemnitz (Kulturbahnhof)
  16. December 13.: 🇵🇱 - Łódź (Wytwórnia)
  17. December 14.: 🇵🇱 - Gdansk (B90)
  18. December 15.: 🇱🇹 - Vilnius (Loftas)
  19. December 16.: 🇪🇪 - Tallinn (Helitehas)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu