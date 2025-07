Percek, és megszülethet Vajna Timi kislánya!

A kórházból posztolt Vajna Timi nemrég, hamarosan világra jöhet a mindenórás kismama kislánya. Insta-sztorijában kórházi lepedők közül néz a kamerába, az egyik fotón pedig kompressziós harisnyában látható, sőt még egy infúziós cső is látszik. A kép mellett ez áll: hospital outfit. A poszt után szinte biztos, bármely percben megjelenhet a hír, ahogy kezében tartja a kisbabáját.

Vajna Timi hamarosan karjában tarthatja kislányát. Fotó: instagram

Vajna Timi második gyermeke

A második házassága óta Ráthonyi-Palácsik Tímea néven élő üzletasszony Amerikában hozza világra második gyermekét. Az első nemrégiben, béranya segítségével született. Andy Vajna, néhai filmproducer özvegye sokáig várt új házasságában a gyermekáldásra, erről sokszor beszámolt közösségi oldalán nők sokaságának adva tanácsokat és immár hitet is, hiszen szinte akkor esett teherbe, amikor már le is mondott róla. A Miskolcon született Timi az utóbbi napokban több fotót is posztolt instagram oldalán, ahol sejtelmes ruhadarabokból villantja ki gömbölyű pocakját.

Fotó: Instagram