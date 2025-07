Marics Peti exe Borsodban hódít a héten

Marics Peti exe sokkal több, mint egy csinos arc

A csodaszép színésznő tavaly előtt azzal került be a hírekbe, hogy sokan azt gyanították, ő lehet Marics Peti új barátnője. Kovács Gyopár több VALMAR-koncerten is feltűnt, és közös képek is születtek a fiatalokról. Bár hivatalosan sosem erősítették meg, hogy együtt vannak, az tavaly biztossá vált, hogy a kapcsolatuknak vége. A színésznőnek ezután ismét egy zenész rabolta el a szívét. A szerencsés Mehringer Marci, akit a legtöbben egy tehetségkutatóból ismerhetnek.

Kovács Gyopár maga is szerepelt 2014-ben a TV2-n futó Rising star című tehetségkutató műsorban. Később a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskolában és 2017-2020 között a Pesti Magyar Színiakadémián tanult színészetet. 2022-től a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház egészen az idei évig, jelenleg ugyanis az Erkel Színház színésznője.

Most Tokajban csodálhatjuk meg tehetségét és énektudását.

