Szaxon Csaba Szécsivel robbantott

A miskolci énekesnő telitalálat

Szaxon Csaba most a közösségi média oldalán tette közzé a jó hírt egy bejegyzésben, miszerint megjelent Szécsi Viktóriával közös daluk, a “VÁRLAK MÉG”.

Szeressétek és hallgassátok sokat az autóban, munka és pihenés közben egyaránt. Köszönöm ismét azoknak az embereknek, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy újra valami izgalmasat és maradandót alkossunk

– fogalmaz Szaxon.

A Szécsi Viktóriával készített podcast adásból azt is megtudhattuk, hogy az énekesnő ebben az évben új kihívásokat talált felhasználva azt a kis szabadidőt, ami kislánya bölcsissé válásával keletkezett. Kiderült a beszélgetésből az is, hogy énekesnőként milyen lépéseket tervez a karrierjében, és hogy a nyáron szeretné egy régóta dédelgetett tervét is megvalósítani.

Az új szerzemény alkotói

Szöveg: Szaxon Csaba

Zene: Szaxon Csaba

Ének: Szaxon Csaba, Szécsi Viktória

Hangszerelés, keverés, mastering: Czinke Máté

Videó

Szerelmes pár: Hulényi Laura, Horkay Bence

Rendező: Kazda Zoltán

Operatőr: Kazda Zoltán

Gyártástervező: Kazda Zoltán

Forgatókönyv: Szaxon Csaba

Vágó: Kazda Zoltán

Videó produkció: Aperture Studio

