Emléktáblát avatnak a tragikus balesetben elhunyt zenész emlékére

1993. július 10-én tragikus motorbalesetben életét vesztette Velencén Kunos Péter, – akit a rajongók csak Kunosként emlegetnek a mai napig – az Edda egykori gitárosa. A 7-es főúton történt ütközés örökre véget vetett egy ígéretes zenei pályának. Halálának helyszínén ma is áll egy gitár formájú emlékmű, amelyet rajongók és barátok rendszeresen felkeresnek. Most azonban szülővárosa, Pusztaszabolcs is méltó módon tiszteleg előtte.

Kunos Péter, az Edda gitárosa tragikus motorbalesetben hunyt el

Az Edda rajongók a mai napig őrzik emlékét

Harminckét évvel a tragédia után, július 24-én, a Szabolcs Napokon avatják fel Kun Péter emléktábláját a városban. Az eseményen beszédet mond Tüke László polgármester, és az Edda frontembere, Pataky Attila is. Az emléktábla-avatást egy mini-kiállítás is kíséri, amely bemutatja a tehetséges gitáros életútját, zenei örökségét és pusztaszabolcsi gyökereit. A Szabolcs Napokról és Kunos Péterről bővebben olvashat a Feol cikkében.