Sosem akart házasodni, mégis eljegyezte barátnőjét a miskolci sztár. Most elmondta az okát!

A filmes szereplésre is nyitott lenne, és bár eddig nem kapott sok lehetőséget, már szerepelt kosztümös produkciókban, és reméli, a jövőben modern témájú filmekben is kipróbálhatja magát. Veréb Tamás egy olyan tehetség, aki tudatosan építkezik, miközben emberi értékeit is megőrzi.