Ilyen egy várandós cowboy, vagy inkább cowgirl - fotó!

Ismét aktívabb lett a közösségi médiában Vajna Timi, vagyis, ahogy ma hívják már Ráthonyi-Palácsik Tímea. Ez nem csak a várandósságának köszönhető, hanem annak is, hogy gyűjtést indított a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika számára egy olyan világszínvonalú laparoszkópos eszköz beszerzésére, amely a meddő párok számára nagy segítség lesz majd.

Vajna Timi igazi cowgirl

Forrás: Instagram/Vajna Tímea

Vajna Timi esete a cowboykalappal

A legújabb Insta-posztjában pedig mindkettőt összekapcsolja, hiszen ismét felhívja a figyelmet a gyűjtésre, miközben azokat a klinikákat is megnevezi a követői kérésére, ahol segítséget kaphatnak a meddő párok. Ugyanakkor két olyan fotót is tett a posztba, amelyeken várandós pocakot is villant, de azt is megmutatja, hogy áldott állapotban is milyen csinos maradt. Mint egy igazi cowgirl!