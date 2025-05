Szinetár Dórának elege lett! A férjéről van szó

A családi élet bizony önfeláldozással is jár. Ez történt most a közkedvelt színész házaspárral is, bár nem a megszokott értelemben. Makranczi Zalán rákényszerült arra, amit korábban sosem áhított, autót vezet. Persze ehhez meg kellett szerezni a jogosítványt is, így 44 éves korára lett sofőr. A döntést Szinetár Dóra javaslatára hozta meg, aki rávilágított arra, hogy megváltozott az élethelyzetük és Zalán belátta, hogy igaza van.

Szinetár Dóra nyomására adta be a derekát a színész Forrás: Makranczi Zalán/Facebook

„Amikor megszereztem a jogsit én azt gondoltam, hogy olyan 55 százalékosan tudok vezetni, ezért engedtek át. Most olyan 77 százalékosan megy" - árulta el Makranczi Palikéknak arra a kérdésre, mennyire tartja magát jó sofőrnek.