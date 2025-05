Így érettségizik egy szépségkirálynő

Az érettségi vizsga talán az első nagy megmérettetés a diákok számára. Az iskolapadba pedig egy gyönyörű magyar szépségkirálynő is beült, hogy bizonyítsa a tudását – számolt be róla a beol.hu. Molnár Ramóna asztalitenisz versenyzőként érkezett Orosházára, és úgy döntött, hogy középiskolai tanulmányait itt fejezi be. A sport és a tanulás mellett a lány életét alapjaiban megváltoztatta 2024-ben, hogy Ramóna megnyerte a Fásy Ádám nevével fémjelzett Magyarok Világszépe szépségversenyt.

A szépségkirálynő is túl van az első írásbeli érettségin.

Forrás: BEOL

Már túl van az első írásbeli érettségin a szépségkirálynő

Molnár Ramóna és közel 150 ezer diáktársa már túl van a magyarérettségin, amire a hétvégén még lázasan tanult, de a beol.hu-nak elárulta, melyik tantárgytól tart a legjobban.

Az érettségire való felkészülés stresszes és megterhelő feladat. Egy hullámvasútra hasonlít: vannak napok, amikor magabiztosnak érzem magam, máskor pedig úgy érzem, sosem érek a végére. A legnagyobb kihívás a stressz kezelése, de igyekszem hinni abban, hogy a sok befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Ez az időszak nemcsak a tanulásról szól, hanem arról is, hogy jobban megismerhetem önmagamat és a határaimat

– magyarázta Rami, aki bevallotta, a matematika érettségitől tart a legjobban.

